Canoni di Locazione: Aperto il bando per i contributi economici. L'Assessore Giorgia Podestà: «Misura pensata per il sostegno delle famiglie più deboli»

mercoledì, 9 settembre 2020, 14:54

C'è tempo fino al 1 ottobre 2020 per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione nel Comune di Montignoso.

«Una misura pensata per il sostegno delle famiglie più deboli – ha detto l'Assessore Giorgia Podestà – in questa fase ogni aiuto economico si dimostra essenziale per molti nostri concittadini, il bando permetterà di rimborsare parzialmente le spese sostenute per gli affiti nell'anno in corso. I parametri tengono conto degli indicatori patrimoniali e del grado di necessità che ogni nucleo familiare, calcolato ad esempio sul numero dei componenti, eventuali invalidità, presenza di minori».

Tra i requisiti di partecipazione richiesti dal bando: la residenza anagrafica nell'immobile che deve essere posto nel Comune di Montignoso, la titolarità di un contratto di locazione di un alloggio adibito ad abitazione principale, assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune in cui è presentata la domanda, certificazione ISEE e ISE.

«Su questi indicatori sono presenti due fasce, la prima fascia "A" prevede un valore ISE uguale o inferiore ad 13.391,82 euro e un ISEE non superiore ad €. 16.500, la fascia "B" un valore ISE uguale o inferiore ad 28.770,41 euro e ISEE non superiore ad €. 16.500. Sono invece esclusi dalla partecipazione al bando i titolari di contratti di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale agevolata, alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e i contratti stipulati tra ascendenti e discendenti di primo e scondo grado. É importante leggere con attenzione il bando per verificare la corrispondenza di tutti i requisiti e i punteggi che ogni singola domanda può ottenere. Per qualsiasi dubbio o chiarimento è possibile rivolgersi al nostro Ufficio Politiche Sociali in Piazza Paolini, al numero 0585-8271202\201 o per email nadia.belle@comune.montignoso.ms.it».

Le domande devono essere presentate presso l'Ufficio Protocollo o spedite tramite raccomandata postale a/r e dovranno pervenire improrogabilmente entro il termine di scadenza del bando, tutta la documentazione è reperibile presso l'Ufficio Politiche Sociali o scaricabile dal sito web del Comune di Montignoso all'interno della sezione "Guida ai Servizi e alle Prestazioni Agevolate".