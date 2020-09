CineForum “Ambiente e Diritti Umani” con “Spears from all sides” di Christopher Walker

mercoledì, 16 settembre 2020

Un pubblico numeroso e partecipe ha assistito con interesse il passato 11 settembre alla proiezione del reportage “Il marmo di Carrara: una maledizione ? Le Alpi Apuane in pericolo” realizzato da Yann Le Gléau per il canale culturale europeo ARTE.TV. La visione del documentario è stata introdotta dalla recita di alcuni versi sugli Ignavi della Divina Commedia di Dante da parte dell’Ing. Piero Iacopetti ed arricchita dalla proiezione di alcuni altri brevi filmati sulle bellezze delle apuane realizzati da Alberto Grossi presente alla serata. Il pubblico ha mostrato di apprezzare.

Il CineForum “Ambiente e Diritti Umani” organizzato dall’Associazione “Alberto Benetti APS” di Massa, dalla sezione di Massa dell’ANPI “Linea Gotica Patrioti Apuani” e dall’Associazione “La Cerbaja” in collaborazione con il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, continua le proiezioni il prossimo venerdì 18 settembre alle ore 21 al Parco di Ricortola di Marina di Massa con ingresso gratuito ed obbligo di mascherina. L’appuntamento è con il documentario del 2019 “Spears from all sides” (Lance da tutte le parti) di ChristopherWalker.

Girato in 3 anni, il film rivela, dal punto di vista intimo del popolo Waorani, le conseguenze della drammatica progressione dell’ampia trivellazione petrolifera che in Ecuador sta distruggendo la foresta pluviale amazzonica ed i mezzi di sostentamento della popolazione locale. Storia drammatica di inganno, brutalità, tradimento e, alla fine, speranza.

Menzione CLIMA della Giuria Esperti al Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli del 2019 con la seguente motivazione “Un imponente lavoro sullo scabroso scempio della foresta amazzonica, raccontata attraverso l’eroica resistenza della comunità Waorani che in Ecuador continua a fronteggiare il massiccio sfruttamento del territorio da parte delle compagnie petrolifere e il tradimento di uno stato che non rispetta le proprie leggi e il proprio popolo”, il documentario oltre ad essere una storia avvincente che segue l'azione e gli eventi mentre si svolgono, dimostra le complesse battaglie in prima linea sul cambiamento climatico che raramente siamo in grado di vedere nei film.

Per cittadini ignari, cinefili e per tutti coloro che hanno ancora a cuore la tutela dell’ambiente collegando sapientemente il locale al globale, una filmografia originale da non perdere.