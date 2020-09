Confartigianato incontra… le istituzioni

Altre notizie brevi

venerdì, 4 settembre 2020, 16:37

L’amministrazione comunale ha pubblicato un nuovo avviso che proroga i termini e amplia l’area bersaglio di “Carrara Si-Cura”, il progetto per il rilancio del centro città realizzato con un co-finanziamento della Regione Toscana. Il provvedimento è stato possibile a seguito della decisione dell’amministrazione regionale di rinviare i termini del bando...

venerdì, 4 settembre 2020, 14:56

Al via il servizio di trasporto scolastico: C'è tempo fino al 9 settembre 2020 per presentare le domande di iscrizione.

venerdì, 4 settembre 2020, 13:10

L’amministrazione comunale di Carrara, con il patrocinio della Provincia di Massa- Carrara, ricorda il 77° anniversario dell’inizio della Lotta di Liberazione a Carrara, con una cerimonia in programma martedì 8 settembre, a partire dalle ore 10.00, presso il Cippo commemorativo posto in località Foce.

venerdì, 4 settembre 2020, 12:22

Questo straordinario film finalmente in sala, martedi 8 e mercoledi 9 settembre ore 21.00 al Garibaldi Carrara. Miglior film francese dell'anno e Premio della Giuria al Festival di Cannes, I miserabili, acclamata opera prima del regista Ladj Ly.

venerdì, 4 settembre 2020, 12:20

Antonio Tajani sarà sabato 5 settembre in Toscana per sostenere la corsa alla presidenza regionale di Susanna Ceccardi e dei candidati di Forza Italia in corsa al consiglio regionale. Il vice presidente di Forza Italia e presidente uscente del Parlamento Europeo, che sarà accompagnato dal commissario straordinario, Sen.

venerdì, 4 settembre 2020, 12:13

Si sono appena concluse le iscrizioni alla prima edizione del Premio Letterario “Città di Carrara”, concorso letterario nazionale per racconti brevi inediti dedicati al genere fantascientifico, istituito dall’Amministrazione comunale con la collaborazione della Collana Urania, la prestigiosa collezione di romanzi e racconti di fantascienza italiana, edita dal Gruppo Mondadori.

venerdì, 4 settembre 2020, 12:11

Un pittore laureato in Medicina, originario di Macerata, Silvio Natali approda a Carrara, dopo numerose personali e collettive che lo hanno visto protagonista sia in Italia che all’estero. L’Infopoint presso il Parco della Padula, ospita da sabato 12 a domenica 27 settembre, la sua mostra dal titolo “Paesaggio globale”.

giovedì, 3 settembre 2020, 15:47

Piano Operativo Comunale: I cittadini possono presentare le proprie osservazioni. Dopo la pubblicazione dell'avviso di adozione del P.O.C. sul bollettino ufficiale della Regione Toscana del 2 Settembre 2020 n. 36 si è aperta la fase di partecipazione con l'invio di proposte da parte di tutti i cittadini di Montignoso.

giovedì, 3 settembre 2020, 12:31

Sono quattro i candidati alle regionali per Fratelli d’Italia Massa Carrara: Romina Baldoni, Alessandro Amorese, Manuela Aiazzi , Umberto Zangani. Per supportare la loro campagna elettorale in previsione delle regionali del 20 e 21 settembre arriverà a Carrara, rappresentata dalla candidata Baldoni, il senatore FdI Patrizio La Pietra.

giovedì, 3 settembre 2020, 12:22

"L'aeroporto di Cinquale è uno degli asset logistici della Toscana che deve essere assolutamente potenziato per favorire arrivi e partenze delle utenze private. La sua posizione strategica, rispetto della Versilia e della costa, dove in questi anni è cresciuto molto il turismo internazionale di fascia alta ed altissima, non è pienamente compresa.