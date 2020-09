Coronavirus: 39 casi positivi nell’Asl Toscana nord ovest, sei contagi in provincia

Altre notizie brevi

domenica, 27 settembre 2020, 16:18

Domenica di pioggia, che dalle zone meridionali si allargherà nel corso del pomeriggio al resto della regione. Così la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo emesso ieri a quasi tutta la Toscana, dalle 15 di oggi fino a mezzogiorno di lunedì 28 settembre.

domenica, 27 settembre 2020, 16:16

Nausicaa "raddoppia" il servizio per la raccolta dei rifiuti dei pazienti covid. A seguito dell'aumento dei contagi da Covid-19, mentre nel comune di Carrara il numero dei positivi ha superato quota 200 (dato di venerdì 25 settembre), Nausicaa ha potenziato il personale impegnato nel servizio di raccolta dei rifiuti dei pazienti...

sabato, 26 settembre 2020, 16:47

La FIT-CISL di Massa Carrara ha organizzato un corso di formazione in preparazione dei bandi di selezione di personale ASMIU. Il corso si terrà martedì 29 e mercoledì 30 settembre presso la sede della Misericordia di Massa.

sabato, 26 settembre 2020, 16:46

A seguito della notizia riguardo la quarantena dei membri della Fraternità san Filippo Neri in Villafranca in Lunigiana, il vescovo mons. Giovanni Santucci e la Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli seguono con la massima attenzione l’evolversi del quadro epidemiologico, nell'attesa degli accertamenti sanitari del caso, in vista della ripresa...

sabato, 26 settembre 2020, 16:45

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 settembre, sono 35. In Lucchesia si segnala un solo caso ed è ad Altopascio. Un caso anche in Valle del Serchio e due in Versilia.

venerdì, 25 settembre 2020, 15:38

Non era tecnicamente un clik day, ma un bando a "sportello". Il risultato però alla fine è stato più o meno lo stesso con molte imprese apuo-lunigianesi del settore rimaste escluse. La dotazione da 115 milioni di euro del bando della Regione Toscana per erogare contributi a fondo perduto per...

venerdì, 25 settembre 2020, 15:15

Codice arancione per vento e mareggiate per tutta la giornata di oggi sulla costa dalla Versilia fino a Piombino compreso l’Arcipelago. Codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico sul resto della Toscana. Li ha emessi la sala operativa unificata della Protezione civile regionale.

venerdì, 25 settembre 2020, 15:06

Ultimi giorni per inviare le candidature al concorso bandito dal Comune di Carrara per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente per il Settore Servizi Sociali/ Servizi Abitativi. Per accedere al concorso, che scadrà il 5 ottobre, è necessario essere in possesso dei requisiti indicati nel bando, che è consultabile...

venerdì, 25 settembre 2020, 14:46

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 25 settembre, sono 54. In Valle del Serchio sono in tutto tre i nuovi casi: due a Gallicano e uno a Barga.

venerdì, 25 settembre 2020, 14:14

Continuano all'insegna della salute e del benessere le iniziative offerte gratuitamente dalle farmacie di Nausicaa Spa ai cittadini di Carrara. Martedì 29 settembre alla farmacia comunale "La Prada" si svolgerà un incontro totalmente gratuito con la nutrizionista Alessandra Parasole, dal titolo "Emozioni a tavola - Come riprendersi da questo momento?".