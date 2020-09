Coronavirus: 7 casi a Carrara, 3 a Massa

Altre notizie brevi

Si conclude con altri tre incontri da non perdere la rassegna “Salotti d’Autore. Gli autori presentano i loro libri”, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Carrara, con la collaborazione della Biblioteca Civica e delle librerie Bajni, Mondadori Bookstore e Nuova Avventura.

Il comune di Carrara rende noto che la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Carrara, prendendo atto dell'impossibilità di utilizzare i seggi della sezione 18 a Fontia e della sezione 64 a Sorgnano, ha provveduto a variare i luoghi di votazione degli elettori.

Per evitare possibili disagi, l'Azienda USL Toscana nord ovest informa la cittadinanza che il consultorio di Pontremoli, che nei mesi scorsi era stato provvisoriamente trasferito all'ospedale di Pontremoli, è nuovamente operativo nella sede di via Mazzini.

Ecco la programmazione completa al Garibaldi Carrara, Astoria e Piazza Europa, con tanto di descrizione dei film proiettati, dal 3 al 9 settembre.

Così Eros Tetti (Europa Verde) replica sulla questione Alpi Apuane: "Dalle dichiarazioni di Tommaso Fattori sulle Apuane appare evidente come il candidato di Toscana a sinistra sia inesperto della materia, dato che si è avvicinato al tema solo negli ultimi tempi; d'altro canto le forze politiche che lo sostengono, come...

E’ stato prorogato a venerdì prossimo 11 settembre, con Determinazione dirigenziale n. 3148/2020, il termine ultimo per procedere all’iscrizione ai servizi di refezione e di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021.

AVIS Carrara è un'associazione molto attiva sul territorio e che si impegna sulla formazione di giovani volontari, accompagnati dall'esperienza del consiglio associativo. Per il quinto anno di fila verrà organizzato, con le necessarie precauzioni dettate dal momento, il campus formativo per giovani donatori e volontari iscritti all'associazione.

Sabato 5 settembre nella location di Villa Cuturi a Marina di Massa a partire dalle 19.30 si terrà l'evento 'Fra arte e poesia presentazione dello zibaldone dei sogni e dei pensieri".

Lunedì 14 settembre riaprono in Toscana le scuole e l'Azienda USL Toscana nord ovest sta mettendo in campo tutte le misure necessarie per un avvio dell'anno scolastico in massima sicurezza anche in tempo di Covid. L'AUSL è impegnata su più fronti per garantire che il ritorno sui banchi di alunni...

Sarà recuperata venerdì 4 settembre, la serata conclusiva di “Armonia dai balconi” l’evento organizzato dal Comune di Carrara – Settore Commercio in collaborazione con Confcommercio ed Extrapalco. L’appuntamento, inizialmente fissato per sabato 29 agosto, è stato annullato a causa del maltempo: visto il successo della manifestazione, gli organizzatori hanno deciso...