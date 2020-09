Coronavirus: 7 casi positivi nell’Asl Toscana nord ovest

Altre notizie brevi

martedì, 29 settembre 2020, 21:43

È avvenuto verso le 18,30 di questo pomeriggio in via Benedetto Croce a Massa:due auto si sono scontrate frontalmente. Nello scontro ha avuto la peggio un uomo di 44 anni che era alla guida di uno dei due mezzi coinvolti.

martedì, 29 settembre 2020, 12:38

Ecco la programmazione completa al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici, dal 30 settembre al 7 ottobre, con tanto di descrizione dei film proiettati sul grande schermo.

martedì, 29 settembre 2020, 11:13

Un percorso formativo esperienziale per l’apprendimento delle abilità di base di counseling. Si terrà nelle Stanze del Teatro della Rosa sabato 3 ottobre alle ore 18.00 l’incontro organizzato dalla Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale con il patrocinio del Comune di Pontremoli e che consisterà nella presentazione dell’iniziativa che verrà...

martedì, 29 settembre 2020, 10:38

Venerdì 2 ottobre alle ore 18 una conversazione dal titolo "Gaudeamus omnes in domino - Libri corali tra miniatura, musica e liturgia". L'ultimo appuntamento della rassegna avrà per protagonisti due libri liturgici fivizzanesi del XV secolo, che offriranno ai relatori don Samuele Agostini e dott.

lunedì, 28 settembre 2020, 20:24

L’amministrazione comunale di Carrara ha deciso di aderire alla campagna di sensibilizzazione Nastro Rosa, accogliendo l’invito rivolto a tutti i Comuni da Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che sostiene la Campagna Nastro Rosa promossa dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

lunedì, 28 settembre 2020, 16:36

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 28 settembre, sono 44.

lunedì, 28 settembre 2020, 16:20

Mercoledì 30 settembre, per tutta la giornata, cardiochek gratuito alla Farmacia Nausicaa "Paradiso" in via Felice Cavallotti a Marina di Carrara. Per l'occasione, isarà possibile sottoporsi a un elettrocardiogramma in modo facile e veloce grazie a un rilevatore palmare che funziona con un solo elettrodo da collegare al dito.

lunedì, 28 settembre 2020, 14:46

E' obbligatorio per condurre veicoli a motore a livello nazionale ed internazionale.

lunedì, 28 settembre 2020, 14:46

L’assessorato alle Politiche per la Casa del Comune di Carrara rende noto che, con Determinazione dirigenziale n. 3465 del 23 settembre 2020, è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso per l’erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione riferita al bando del 6 luglio scorso...

lunedì, 28 settembre 2020, 14:45

Dopo 18 anni passati nella Famiglia della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara prima come membro del Comitato di Indirizzo e poi come Segretario Generale, il Rag. Roberto Ratti raggiunge il meritato riposo.