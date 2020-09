Coronavirus, nuovo caso in Lunigiana

mercoledì, 23 settembre 2020, 14:45

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 settembre, sono 30. Un solo caso nella provincia di Massa-Carrara: è ad Aulla, in Lunigiana.

LUNIGIANA: 1 caso

Aulla 1;

PIANA DI LUCCA: 7 casi

Altopascio 2, Capannori 2 (di cui 1 rientro da altra regione italiana), Lucca 3;

PISA: 13 casi

Cascina 1, Crespina Lorenzana 1, Pisa 8, Vecchiano 3 (di cui 1 rientro dall’estero);

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 7 casi

Bientina 3, Buti 2, Casciana Terme Lari 1, Chianni 1;

LIVORNO: 2 casi

Collesalvetti 1, Livorno 1;

I guariti ad oggi (23 settembre 2020) su tutto il territorio aziendale sono 3638 (+21 rispetto ad ieri).

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 33, di cui 5 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 15 i ricoverati, di cui 6 dell’ambito territoriale di Livorno, 4 dell’ambito della Versilia, 1 dell’ambito di Pisa, 1 dell’ambito di Massa Carrara e 3 residenti fuori Asl.

All’ospedale di Lucca 14 i ricoverati, di cui 6 dell’ambito territoriale di Lucca, 6 dell’ambito di Massa Carrara ed 2 residenti fuori Asl.

All’ospedale Apuane 4 ricoverati, tutti dell’ambito territoriale di Massa Carrara.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ad oggi (23 settembre) sono 2930 (+152 rispetto ad ieri) le persone isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Con domenica scorsa (20 settembre), si è intanto conclusa l’attività dei punti di accoglienza drive-through o walk-through in porti e stazioni ferroviarie della Regione Toscana.

Complessivamente in queste settimane sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest sono stati effettuati in porti e stazioni 19.713 test tamponi molecolari e sono stati individuati 163 soggetti positivi (in gran parte residenti in altre regioni italiane, soprattutto per quanto riguarda i porti).

Questo il dettaglio.

Porto di Livorno: 12.446 tamponi con 47 positivi;

porto di Piombino: 3.500 tamponi con 27 positivi;

stazione di Pisa: 2.225 tamponi con 47 positivi;

stazione di Viareggio: 1.542 tamponi con 42 positivi.

Permane comunque la possibilità offerta ai viaggiatori di prenotare l’eventuale esecuzione del test nei punti drive-through distribuiti in maniera capillare sul territorio aziendale.