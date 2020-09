Dei: "Protesta vigili, i nodi sono venuti al pettine"

martedì, 8 settembre 2020, 15:53

Così Roberta Dei, consigliere comunale, è voluta intervenire con una nota rilasciata alla stampa sulla protesta dei vigili di Massa: "Non basta un corso online per decidere se si possa o meno fare il comandante di un corpo di Polizia Municipale e purtroppo i nodi sono venuti tutti al pettine con la protesta unitaria dei vigili di Massa. Ho chiesto più volte in questi mesi di fare un vero concorso per trovare un comandante della Polizia Municipale con un'esperienza pregressa e che fosse a tempo pieno, ma la scelta del Sindaco Persiani e dell'assessore Guidi è stata quella di creare la figura di un superdirigente con troppi incarichi. Ricordo benissimo che, con i consiglieri Volpi e Menchini Sergio, siamo stati i soli in aula a contestare come un singolo dirigente avesse in mano vigilanza edilizia e Polizia Municipale creando una pericolosa figura con potenziali conflitti. A questo si aggiunga come ho spesso raccolto le preoccupazioni del corpo per la sicurezza sul lavoro, il folle trasferimento durante la pandemia della sede, le condizioni ambientali difficili dentro il comando perché sprovvisto di impianti di raffrescamento, la carenza di personale che seppur strutturale questa amministrazione non ha risolto. Adesso è arrivato il momento di affrontare la questione e provvedere all'emanazione di un concorso per trovare un comandante che governi il corpo di Polizia Municipale in armonia, se così non fosse la responsabilità politica amministrativa sarà tutta in capo a Persiani e Guidi".