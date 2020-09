Dirigente per il Settore Servizi Sociali: il 5 ottobre termine ultimo per l’invio delle candidature

venerdì, 25 settembre 2020, 15:06

Ultimi giorni per inviare le candidature al concorso bandito dal Comune di Carrara per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente per il Settore Servizi Sociali/ Servizi Abitativi. Per accedere al concorso, che scadrà il 5 ottobre, è necessario essere in possesso dei requisiti indicati nel bando, che è consultabile in tutti i dettagli sul sito del comune di Carrara nella sezione concorsi e al link http://web.comune.carrara.ms.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_3836.html.



Possono accedere alla selezione i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: LM -87 Servizio sociale e politiche sociali; LMG -01 Giurisprudenza; LM- 62 Scienze della politica; LM- 63 Scienze delle pubbliche amministrazioni. Sono ammesse, oltre alla laurea indicata, anche le Lauree Specialistiche (LS) o i diplomi di laurea vecchio ordinamento (DL) equiparate alle Lauree Magistrali di cui al D.M. 270/2004 (L.M.) richieste, unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto interministeriale 09/07/2009.



Per partecipare al bando è necessario inoltre essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: essere dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, ed avere compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea; essere dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni, in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.C.M. n. 80 del 27/04/2018, ed aver compiuto almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea ; essere dipendente di ruolo reclutato nelle amministrazioni statali a seguito di corso- concorso, ed aver maturato almeno quattro anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2 D. Lgs. 165/2001, muniti del diploma di laurea, ed avere svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; avere ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea; essere cittadino italiano, fornito di idoneo titolo di studio universitario, ed avere maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Visitando il sito del comune di Carrara nella sezione concorsi e al link http://web.comune.carrara.ms.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_3836.html è possibile scaricare il modulo da inviare per presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.30 del prossimo 5 ottobre. La domanda può essere inviata a mezzo di raccomandata A/ R indirizzata al Dirigente Settore Affari Generali e Personale del Comune di Carrara piazza 2 giugno 2, 54033 Carrara o in via telematica attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo comune.carrara@postecert.it oppure può essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Carrara in piazza Due Giugno, allegando fotocopia del documento di identità: tutti i dettagli sulle modalità di invio sono indicati nel bando.