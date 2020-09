Eros Tetti (Europa Verde): "Apuane, Fattori inesperto della materia"

mercoledì, 2 settembre 2020, 14:52

Così Eros Tetti (Europa Verde) replica sulla questione Alpi Apuane: "Dalle dichiarazioni di Tommaso Fattori sulle Apuane appare evidente come il candidato di Toscana a sinistra sia inesperto della materia, dato che si è avvicinato al tema solo negli ultimi tempi; d'altro canto le forze politiche che lo sostengono, come Rifondazione Comunista, hanno sempre appoggiato le cave. Fattori rispolvera la nazionalizzazione delle cave (una proposta 'nuova' già avanzata dal PCI alla fine degli anni '40) che, come più volte dimostrato, produrrebbe il più ampio disastro apuano, dato che il marmo non sarebbe più scavato per il profitto di pochi industriali -contro cui ci si può scagliare e si può costruire un movimento di opposizione- ma per fare opere pubbliche e, dunque, quella proposta infausta produrrebbe la "difesa popolare delle cave" e guai a chi le contesta. A quel punto nessuno mai potrebbe più salvare le Apuane. Al di là di questo, le poche proposte avanzate, sono debolissime, rimanendo meramente a livello di slogan. E soprattutto non dicono la cosa principale, ovvero come trovare i posti di lavoro per rioccupare i cavatori una volta chiuse alcune cave. E sappiamo tutti che, se non c'è alternativa occupazionale, nessuno chiuderà mai una cava".



"Su questo, dal 2010, l'associazione Salviamo le Apuane è stata ferrea: noi siamo per la chiusura totale delle cave apuane, a partire da quelle nel Parco, ma con un processo parallelo di costruzione di nuovo lavoro a beneficio del comprensorio apuano. Questo è il mio programma e questo è uno dei motivi per cui mi sono candidato in Europa Verde. Leggo poi che Fattori si preoccupa della nostra campagna elettorale: si tranquillizzi dato che il popolo cui ci rivolgiamo è il 40/45% dei toscani (il centrosinistra) e non una piccola minoranza chiassosa che dal 1968 tenta in Italia, fallendo ogni volta, di costruire qualcosa a sinistra prima del PCI e poi del PD. Mi sento tuttavia di lanciare un monito a chi è tentato di votare Toscana a sinistra: attenti che, tirando la corda, alla fine a Firenze ci va direttamente la Lega di Matteo Salvini, con effetti devastanti sulla salvaguardia del nostro comprensorio".



"Da parte mia non vorrò mai avere la responsabilità di aver mandato la destra a governare le Apuane e la Toscana. Ed è per questo che ho scelto di stare dentro il centrosinistra, con un profilo autonomo, inflessibilmente ambientalista, pronto a dare battaglia dalla maggioranza a difesa dei nostri territori"