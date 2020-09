Esercitazione e prova delle sirene di allarme lungo il torrente Carrione

giovedì, 10 settembre 2020, 15:34

La Protezione Civile, in accordo con le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, ha programmato per sabato 12 settembre una prova di funzionamento delle cinque sirene di allarme, collocate lungo il corso del torrente Carrione nel tratto in cui attraversa il centro storico di Carrara, dalla località Vezzala fino alla località Lugnola.

L’impianto acustico di allarme entra in funzione quando è necessario avvisare la popolazione di un pericolo imminente, quale un’eventuale ondata di piena del torrente Carrione.

Negli anni scorsi è stato implementato sia nelle caratteristiche tecniche che nella potenza di emissione sonora. Ogni anno si rende necessario provvedere all’effettuazione di prove periodiche d’uso, per assicurare il perfetto stato di funzionamento dell’impianto in caso di necessità, anche in vista del periodo autunnale di solito considerato il più piovoso dell’anno.

Le operazioni di verifica e controllo saranno eseguite dal personale tecnico di Nausicaa spa la Società multi servizi del Comune di Carrara.

Le sirene entreranno in funzione tra le ore 11.00 e le ore 11.30 di sabato 12 settembre e saranno udibili dalla popolazione residente. Nessun allarme, dunque, dato che si tratterà soltanto di una prova sonora necessaria per verificare lo stato di funzionamento dell’impianto acustico di allerta in caso di reale pericolo.

Al fine di evitare condizioni di allarme ingiustificato, tutti i cittadini interessati saranno, comunque, avvisati tramite il sistema di allertamento telefonico della Protezione Civile comunale.

Nell’occasione il Comune invita quanti non lo abbiano ancora fatto a iscriversi, oppure a scaricare sul proprio telefono la specifica app. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito istituzionale all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it