Ex Cava Fornace, delusione degli ambientalisti: "Solo la Galletti e Fattori hanno sottoscritto le nostre richieste"

venerdì, 18 settembre 2020, 18:41

La chiusura della discarica Ex Cava Fornace è da sempre una delle richieste dell'associazione ambientalista "Il Buglio", che da oltre 10 anni lotta per la chiusura della discarica posta nel cuore della Versilia nei comuni di Montignoso e Pietrasanta. Così anche durante la fase di elezioni regionali, l'associazione ha continuato la sua lotta per sensibilizzare la politica sul tema.

"Dopo i voti espressi in modo unanime da tutte le forze politiche dei consigli comunali di Pietrasanta, Montignoso, Seravezza, Forte dei Marmi e Massa, che chiedevano alla regione la chiusura della discarica e i ben due voti del consiglio regionale che sancivano come indirizzo la chiusura della discarica in tempi celeri, questa discarica, realizzata a pochi centinaia di metri dal Lago di Porta, è ancora aperta e in piena funzionalità con ambizioni di ampliamento. – ha commentato l'associazione il Buglio - In questa fase elettorale, dove le forze politiche promettono di tutto e di più, abbiamo pensato di far prendere a tutti i candidati a presidenza della regione un impegno scritto per lo stop dei conferimenti a quota 43 e la chiusura della discarica entro il 30 aprile 2021".

Per questo motivo, è stata inviata, da parte dell'associazione, una mail ad ogni candidato, con la richiesta di chiusura della discarica, allegando il testo da sottoscrivere, in modo che lo potessero visionare ed eventualmente integrare per poi apporvi la firma.

"Gli unici candidati che hanno incontrato il comitato e sottoscritto, senza chiederne modifiche sono stati Tommaso Fattori e Irene Galletti. – fanno sapere gli ambientalisti - Eugenio Giani ha sottoscritto il comunicato impegnandosi solo allo stop dei conferimenti e depennando la parte che parlava di chiusura della discarica. Susanna Ceccardi, sebbene sollecitata in vari modi, anche tramite alcuni loro candidati alla carica di consiglieri, ad oggi non ha sottoscritto il documento".

Il comitato, fa sapere che da sempre accompagna le lotte sui territori fatte con banchetti, presidi e manifestazioni, con atti politici dal basso che impegnano e fanno assumere le giuste responsabilità agli amministratori di ogni livello, dai comuni alla regione fino al ministro Costa.

"Abbiamo chiesto un impegno serio, con un documento propedeutico alla chiusura non "celere appena piena", ma puntuale alla fine della attuale quota autorizzata dell'impianto di discarica. – conclude l'associazione - Come immaginavamo, per alcuni era mera propaganda spicciola, e malgrado le promesse i camion continuano ad arrivare da tutta Italia. Le parole, le porta via il vento: sono i fatti che contano!"

Le richieste dell'associazione:

- Sospensione dei conferimenti (inerti, speciali e/o pericolosi) al raggiungimento completo della fase operativa fissata a quota +43.

- Chiusura definitiva dell'impianto di discarica entro e non oltre il 30/04/2021, con l'integrazione di un piano post operativo e di messa in sicurezza adeguato alle esigenze del territorio, nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini.