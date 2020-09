"Favolacce" al Cinema Garibaldi Carrara

Altre notizie brevi

sabato, 12 settembre 2020, 16:51

Il coordinamento provinciale di Forza Italia giovani di Massa-Carrara è intervenuto in merito alla presenza, nella giornata di ieri, della ministra Assistiamo ancora una volta ad un teatrino elettorale del PD e del Ministra delle infrastrutture, Paola De Micheli in visita presso il ponte di Labiano Magra.

sabato, 12 settembre 2020, 16:46

L’Azienda USL Toscana nord ovest è impegnata su più fronti per garantire che il ritorno sui banchi di alunni e studenti avvenga secondo le regole, per prevenire e contenere il contagio da Coronavirus.

sabato, 12 settembre 2020, 15:47

«Un fondo con dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2020» da destinare «al funzionamento degli aeroporti minori a seguito delle misure di contenimento del covid-19», al fine di «garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi necessari»: questo il contenuto dell’emendamento all’articolo 87bis del Decreto...

sabato, 12 settembre 2020, 15:46

In vista del Premio Lunezia, evento che si terrà domenica sera in piazza Mercurio a partire dalle ore 21.30, ed in considerazione degli ospiti di grande richiamo soprattutto per il pubblico più giovane, saranno adottati una serie di provvedimenti sia per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica sia per...

sabato, 12 settembre 2020, 15:44

Così Massa Città in Comune in una nota stampa: "L'assessore Balloni è un amministratore che nella migliore delle ipotesi si può ritenere sfortunato: appena uscito da IMM Spa la fiera di Carrara è finita sull'orlo della liquidazione, mentre a Massa abbiamo una piscina comunale nelle stesse condizioni.

venerdì, 11 settembre 2020, 19:23

La medaglia d'oro “Pegaso” della Regione sarà conferita al personale della sanità toscana per la competenza e l'impegno profusi durante tutto il periodo della pandemia da Covid 19, dalla prima emergenza alla fase attuale.

venerdì, 11 settembre 2020, 19:21

Non importerà recarsi fisicamente presso gli uffici delle Asl per richiedere il certificato medico necessario per chiedere il voto a domicilio per chi si trova in quarantena a casa per Covid-19 o è in isolamento fiduciario perché entrato in contatto con una persona contagiata o rientrato dall’estero da Paesi a rischio...

venerdì, 11 settembre 2020, 17:20

Domenica 13 settembre, alle ore 18, a Carrara, nel cortile della scuola Figlie di Gesù, si parlerà anche dei temi relativi al diritto alla casa, oggi più che mai attuali dopo i mesi del lockdown. "La casa Infrastruttura della vita quotidiana" sarà il tema trattato dal professore Massimo Bricocoli.

venerdì, 11 settembre 2020, 17:03

Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle comunica con soddisfazione che stanno cominciando a varcare le soglie di una casa vera le prime persone coinvolte nell'importante progetto denominato "Housing first"."Questo progetto - esordisc eil movimento -, fortemente voluto dall'amministrazione, consentirà a otto persone "senzatetto", presenti sul nostro territorio da tempo...

venerdì, 11 settembre 2020, 16:38

La Toscana proroga al 25 settembre il divieto assoluto di bruciare residui vegetali sul territorio regionale, mentre la Sala operativa regionale raccomanda l’osservanza scrupolosa della normativa per scongiurare il rischio di incendi e le pesanti sanzioni previste.