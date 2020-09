Ferri: "Crollo Ponte Albiano Magra, ministro De Micheli porti riposte concrete"

giovedì, 10 settembre 2020, 14:27

Così l'onorevole Cosimo Maria Ferri interviene con una nota rilasciata alla stampa sul crollo del ponte ad Albiano Magra: "La Ministra Paola De Micheli deve portare riposte concrete, avrei preferito vederla sul posto subito dopo il crollo. Ma ora bisogna recuperare il tempo perso. Si sarebbe resa conto dell'urgenza, delle criticità e dell'isolamento di tante comunità e di un territorio già ferito e provato. Sono passati più di cinque mesi dal crollo. E' assurda questa lentezza burocratica e politica. Un pensiero va rivolto ai due lavoratori che si trovavano sul ponte al momento del crollo e che solo per le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria e' stata sfiorata una tragedia. I passaggi da seguire ora sono questi : concedere le deroghe richieste per le opere provvisorie delle rampe sulla A15, infatti in quanto provvisorie e' opportuno procedere anche in deroga rispetto alla tradizionale procedura di VIA nazionale che deve essere rilasciata dal Ministro dell'Ambiente ed acquisire dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici un parere sulla deroga alle caratteristiche geometriche per la progettazione delle strade di cui al DM 5 novembre 2001 n. 6792. Va poi convocata al più presto la conferenza dei servizi per approvare il progetto definitivo per la ricostruzione del ponte. Occorre infine interloquire con la Procura e con il Gip del Tribunale di Massa per definire un piano di smaltimento delle macerie, garantendo il diritto di difesa e l'esigenza di accertare la verità e le cause del crollo. Un'idea può essere quella di spostarle dal sito dove si trovano ora perché possono costituire un pericolo concreto per l'incolumita' di tutti in caso di eventi atmosferici intensi. Insomma le risposte che la Ministra e il Commissario possono dare sono tante, attendiamo con fiducia e rinnoviamo la nostra piena disponibilità ad ogni tipo di collaborazione purché si percorra la strada della concretezza e della celerità. Vogliamo vedere aprire i cantieri".