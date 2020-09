Forza Italia Giovani: "Le condizioni del ponte di Albiano dimostrano l'incompetenza del duo Rossi-De Micheli"

sabato, 12 settembre 2020, 16:51

Il coordinamento provinciale di Forza Italia giovani di Massa-Carrara è intervenuto in merito alla presenza, nella giornata di ieri, della ministra Assistiamo ancora una volta ad un teatrino elettorale del PD e del Ministra delle infrastrutture, Paola De Micheli in visita presso il ponte di Labiano Magra.

"Martedì scorso, tutta la cittadinanza Aulese e soprattutto quella Albianese, avrebbe dovuto ricevere la notizia di quando sarebbero cominciati i lavori per le rampe e per la rimozione delle macerie del ponte di Albiano, caduto oramai da ben 5 mesi. – ha spiegato il coordinamento FI giovani - Ebbene arrivati al Martedì nessuno si è pronunciato, ne il PD Aulese, né l'attuale consigliere Regionale, tutto tace nelle file del PD, mentre i cittadini di Albiano stanno ancora aspettando risposte".

Ieri Giovedì 10 la visita del Ministro sarebbe dovuta servire per dare chiarezza in merito ai lavori sulle rampe provvisorie e di ripristino del ponte, ma così non è avvenuto: "Avrebbe dovuto dare delle risposte a tutta la cittadinanza sul perché di questi ritardi e di questi tempi obsoleti, ma l'unica cosa che ha saputo fare il Ministro e tutto il PD è fare la solita propaganda elettorale in pieno stile PD, allontanandosi da quelli che realmente sono i problemi che ha la cittadinanza di Albiano. – hanno denunciato i giovani di Forza Italia - Assistiamo dunque per l'ennesima volta a delle prese in giro, false promesse che illudono i cittadini, cittadini che oramai sono esasperati, stufi di dover aspettare risposte che non arrivano".

"Sono esattamente passati 5 mesi dalla caduta del ponte di Albiano, 5 mesi in cui l'unica cosa che ha saputo fare il Ministro De Micheli e tutto il PD, è stata quella di nominare Rossi commissario straordinario per la ricostruzione, e un sub commissario di un comune che non c'entra assolutamente nulla con il crollo del ponte di Albiano, il Sindaco di Arcola il quale non a caso è del PD anche lui, ma di entrambi non si hanno notizie". – ha continuato il coordinamento.

I giovani di Forza Italia Massa-Carrara, fanno sapere che il comune di Aulla si sarebbe prontamente preoccupato di contattare ANAS per fare pressioni affinché si portasse una baracca di cantiere ad Albiano giusto per far vedere che qualcosa avevano smosso.

"Ma della famosa data di inizio lavori nessuno ne ha parlato. – hanno denunciato i giovani di FI -

Immobilismo e incapacità totale da parte dell'amministrazione aulese e dalle file del PD, in 5 mesi non si è fatto nulla, e intanto la stagione delle piogge è alle porte, e l'inizio delle scuole è imminente. A Genova si è ricostruito un ponte in tempi RECORD, ma nessuno tra queste fila vuole adottare il famoso modello Genova, un modello che permetterebbe di avere ad Albiano un nuovo ponte in tempi strettissimi, ma si sa quando le cose fatte bene sono del CDX nessuno le vuole adottare".

Secondo il coordinamento giovani di Forza Italia, questa sarebbe la prova che il PD si dimostra non altezza a queste situazioni: "Si dimostra un partito che pensa solo alle nomine e alle poltrone.

Servono fatti non parole, a Genova hanno fatto poche chiacchiere ma tanti fatti, e in 2 anni dal crollo del ponte Morandi, i Genovesi hanno riavuto un nuovo ponte, qua in 5 mesi non si è ancora riusciti a levare le macerie dal letto del fiume Magra, le quali oltretutto risultano molto pericolose".