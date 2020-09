Il Comune ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti

giovedì, 17 settembre 2020, 13:06

Il Comune ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti. Tra le novità introdottre è previsto, in applicazione dell'art.57-bis del decreto legge 124/2019, il bonus sociale per le utenze domestiche che consiste nell'erogazione di un contributo a totale o parziale copertura del pagamento della tassa a favore di famiglie in disagio socio-economico.

Per richiede il bonus è necessario presentare una domanda su apposito modulo ( pubblicato sul sito del Comune)

Solo per l'anno 2020, in via eccezionale, il termine ultimo per presentare la sopraccitata domanda è prorogato al giorno 10 ottobre 2020. (Per il riconoscimento del bonus verranno considerate valide le richieste già pervenute agli uffici comunali o alla società Master.)

Possono beneficiare del bonus i titolari di una utenza domestica TARI in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: