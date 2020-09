“Il contributo degli ordini professionali, architetti, ingegneri e geometri al nuovo piano operativo”

Altre notizie brevi

giovedì, 17 settembre 2020, 17:35

Tutti in piazza. Domani sera alle ore 21.00 in piazza Garibaldi a Massa le forze politiche, i candidati e il popolo del centrosinistra, a sostegno di Eugenio Giani si ritroveranno per la chiusura della campagna elettorale. "Avremo il piacere di ospitare il capogruppo alla Camera del Partito Democratico, on.

giovedì, 17 settembre 2020, 15:55

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 16 settembre, sono 70. Nella sola provincia di Massa-Carrara sono 14 tra Apuane e Lunigiana.

giovedì, 17 settembre 2020, 14:25

In vista del referendum costituzionale e delle elezioni regionali di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 gli elettori fisicamente impediti per ottenere le necessarie certificazioni potranno rivolgersi:

giovedì, 17 settembre 2020, 13:06

Il Comune ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti. Tra le novità introdottre è previsto, in applicazione dell'art.57-bis del decreto legge 124/2019, il bonus sociale per le utenze domestiche che consiste nell'erogazione di un contributo a totale o parziale copertura del pagamento della tassa a favore di...

giovedì, 17 settembre 2020, 12:59

“Con provvedimento del direttore, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti nel cassetto fiscale l’importo ridimensionato del credito di imposta”. Con questa gelida nota l’Agenzia delle entrate comunica che il credito d’imposta previsto dal il bonus sanificazione per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale si riduce dal 60% al...

giovedì, 17 settembre 2020, 12:56

Dopo la pausa forzata, torna con quattro nuovi titoli la stagione 2020 della Grande Arte al Cinema di Nexo Digital.si parte con Una notte al Louvre: Leonardo da Vinci MARTEDI 22 ALLE ORE 21.00 E MERCOLEDI 23 ALLE ORE 17.30 e 21.00. UNA NOTTE AL LOUVRE: LEONARDO DA VINCI, che offre l'occasione...

mercoledì, 16 settembre 2020, 19:10

Un pubblico numeroso e partecipe ha assistito con interesse il passato 11 settembre alla proiezione del reportage “Il marmo di Carrara: una maledizione ? Le Alpi Apuane in pericolo” realizzato da Yann Le Gléau per il canale culturale europeo ARTE.TV.

mercoledì, 16 settembre 2020, 18:46

La proposta del tunnel tra Massa e Carrara, fatta dal presidente del consiglio comunale di Massa, Stefano Benedetti, ha portato alcuni esponenti della politica locale a chiedersi: "Si tratta di un'infrastruttura che serve o è pura follia?". A porre l'interrogativo sono Roberta Dei, e Coordinatrice del Gruppo Misto Di Maggioranza, Rivieri...

mercoledì, 16 settembre 2020, 16:56

Tra il 10 ed il 16 settembre 1944 74 detenuti del carcere penale di Massa, furono prima trasferiti al Castello Malaspina, e poi caricati su camion, e sulle rive del torrente Frigido con la scusa di un ulteriore trasferimento, uccisi e abbandonati nelle fosse comuni.

mercoledì, 16 settembre 2020, 16:17

Il Coordinamento Scuola Massa Carrara annuncia un'assemblea cittadina pubblica prevista per venerdì 18 settembre, alle 18, presso il Parco di Ricortola. "L'anno scolastico - si legge nella nota del coordinamento - è iniziato come avevamo previsto, con tanti, troppi problemi e disagi enormi.