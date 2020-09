Il Partito Repubblicano ricorda il XX Settembre 1870

sabato, 19 settembre 2020, 20:15

Come ogni anno, gli amici repubblicani della sezione G. Mazzini di Massa, del PRI, ricordano la storica data del XX Settembre 1870, giorno nel quale si realizzò il sogno di generazioni di patrioti che, nel corso del Risorgimento, lottarono per restituire Roma alla sua funzione, naturale ed eterna, di Capitale dell’Italia finalmente Unita. La presa di Roma segna dunque uno degli obbiettivi più importanti di tutto il complesso processo di unificazione nazionale, per raggiungere il quale sacrificarono la propria vita migliaia di uomini e donne appartenenti ad ogni regione d’Italia. La ricorrenza del XX Settembre è la data simbolica che racchiude, nel cuore dei repubblicani massesi, anche il significato simbolico di una grande battaglia di principi che si sono tradotti nell’idea della costruzione di un grande Stato, laico e moderno, affrancato dai clericalismi di ogni tipo.