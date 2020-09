Il senatore La Pietra a Carrara il 4 settembre per sostenere i candidati alle regionali di Fratelli d’Italia

giovedì, 3 settembre 2020, 12:31

Sono quattro i candidati alle regionali per Fratelli d’Italia Massa Carrara: Romina Baldoni, Alessandro Amorese, Manuela Aiazzi , Umberto Zangani. Per supportare la loro campagna elettorale in previsione delle regionali del 20 e 21 settembre arriverà a Carrara, rappresentata dalla candidata Baldoni, il senatore FdI Patrizio La Pietra. Ad accompagnare il senatore La Pietra nella visita in città e nell’incontro coi candidati e i simpatizzanti di FdI ci sarà Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale di FdI. La Pietra che è vicepresidente di dipartimento Fdi “Eccellenze italiane” visiterà anche alcune aziende del marmo che danno lustro alla città di Carrara.