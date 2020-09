"Il tunnel tra Massa e Carrara è un'infrastruttura che serve o è pura follia?"

mercoledì, 16 settembre 2020, 18:46

La proposta del tunnel tra Massa e Carrara, fatta dal presidente del consiglio comunale di Massa, Stefano Benedetti, ha portato alcuni esponenti della politica locale a chiedersi: "Si tratta di un'infrastruttura che serve o è pura follia?". A porre l'interrogativo sono Roberta Dei, e Coordinatrice del Gruppo Misto Di Maggioranza, Rivieri Mauro di Forza Italia e Cipollini Mario, responsabile Associazione "Libertà & Dirittii" .



"Chi ha proposto questa idea non ha valutato i costi e benefici, l'impatto ambientale, il dissesto e l'inquinamento che la costruzione di questo tunnel provocherebbe. – hanno commentato i tre esponenti - Inoltre non ha considerato i danni che "quest'opera" causerebbe alla salute umana, nei luoghi coinvolti dalla costruzione , dal momento che questa valle è abitata".

Ciò di cui avrebbe bisogno la viabilità a Massa, secondo la Dei,Rivieri e Cipollini, è la costruzione di un'opera infrastrutturale come la variante Aurelia, realizzabile con i Fondi Europei, senza il bisogno del traforo della Foce.



"Traforo che sarebbe perfettamente inutile, il risparmio di tempo che garantisce il traforo è di tre minuti, visti i pochi chilometri che separano Massa da Carrara con l'attuale rete viaria. – hanno commentato i tre - E' evidente che quando si fa campagna elettorale unicamente per ambizione e visibilità personale ,non si affrontano i veri nodi strutturali della viabilità cittadina; Massa ha bisogno di spostare il transito di attraversamento dei mezzi pesanti fuori dal centro".



Dei, Cipollini e Rivieri, ritengono infatti che l'idea del traforo appartenga ad un concetto di fare economia fuori controllo e soprattutto contro l'ambiente e la salute. "Chiediamo all'onorevole Bergamini se la sua presenza significa appoggiare e sostenere questo progetto inutile e dannoso per il nostro territorio. – hanno continuato - L'onorevole dovrebbe essere a conoscenza che questa Amministrazione non riesce a risolvere nessuno degli annosi problemi che affliggono la nostra città, che lei rappresenta come deputata, quali la presenza di presidi industriali nel centro città, la viabilità, i ponti che sono pericolosi e in parte chiusi non riuscendo più a sostenere il transito di mezzi pesanti, che con la presenza del traforo aumenterebbe,senza poi parlare della disoccupazione giovanile ,del diritto alla casa, del turismo, dell'ambiente, degli aiuti alle famiglie, ai commerciati, agli artigiani, alle imprese e non ultimo il cavallo di battaglia di questa Amministrazione grazie a cui ha vinto le elezioni,la tanto annunciata riforma GAIA mai avvenuta".