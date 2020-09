Il vescovo segue con attenzione l’evolversi della quarantena nella comunità «San Filippo Neri» di Villafranca

Altre notizie brevi

sabato, 26 settembre 2020, 16:47

La FIT-CISL di Massa Carrara ha organizzato un corso di formazione in preparazione dei bandi di selezione di personale ASMIU. Il corso si terrà martedì 29 e mercoledì 30 settembre presso la sede della Misericordia di Massa.

sabato, 26 settembre 2020, 16:45

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 settembre, sono 35. In Lucchesia si segnala un solo caso ed è ad Altopascio. Un caso anche in Valle del Serchio e due in Versilia.

venerdì, 25 settembre 2020, 15:38

Non era tecnicamente un clik day, ma un bando a "sportello". Il risultato però alla fine è stato più o meno lo stesso con molte imprese apuo-lunigianesi del settore rimaste escluse. La dotazione da 115 milioni di euro del bando della Regione Toscana per erogare contributi a fondo perduto per...

venerdì, 25 settembre 2020, 15:15

Codice arancione per vento e mareggiate per tutta la giornata di oggi sulla costa dalla Versilia fino a Piombino compreso l’Arcipelago. Codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico sul resto della Toscana. Li ha emessi la sala operativa unificata della Protezione civile regionale.

venerdì, 25 settembre 2020, 15:06

Ultimi giorni per inviare le candidature al concorso bandito dal Comune di Carrara per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente per il Settore Servizi Sociali/ Servizi Abitativi. Per accedere al concorso, che scadrà il 5 ottobre, è necessario essere in possesso dei requisiti indicati nel bando, che è consultabile...

venerdì, 25 settembre 2020, 14:46

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 25 settembre, sono 54. In Valle del Serchio sono in tutto tre i nuovi casi: due a Gallicano e uno a Barga.

venerdì, 25 settembre 2020, 14:14

Continuano all'insegna della salute e del benessere le iniziative offerte gratuitamente dalle farmacie di Nausicaa Spa ai cittadini di Carrara. Martedì 29 settembre alla farmacia comunale "La Prada" si svolgerà un incontro totalmente gratuito con la nutrizionista Alessandra Parasole, dal titolo "Emozioni a tavola - Come riprendersi da questo momento?".

venerdì, 25 settembre 2020, 13:32

Il presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, ha convocato la prossima seduta del consiglio provinciale per lunedì 28 settembre alle ore 18,30.Questo l’ordine del giorno:- comunicazioni del presidente- approvazione verbali seduta precedente del 12 agosto 2020- comunicazione dell' avvenuto 4^ prelevamento dal fondo di riserva ex articolo 166 d.

venerdì, 25 settembre 2020, 13:31

La Lega Fivizzano ringrazia gli elettori: "Dopo il risultato elettorale il gruppo lega di Fivizzano si sente di voler ringraziare quelle persone che hanno dato fiducia al partito. In particolare quello di Eleonora Cantoni è stato un ottimo risultato ma anche quello dell'altra candidata Federica Fumanti che in Lunigiana ha fatto...

venerdì, 25 settembre 2020, 13:30

"Enigmatico, ironico, artistocratico, libero. Il ritratto di un gigante della musica italiana". Questa è la descrizione che compare sulla locandina di "Paolo Conte. Via con me", il film biografia sul cantautore piemontese. La pellicola, diretta da Giorgio Verdelli, viene presentata come evento speciale dopo la 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia al...