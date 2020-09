"Il voto alla Ceccardi è l’unico in mani sicure": l’analisi di Baruzzo sui candidati alla corsa finale delle regionali

mercoledì, 16 settembre 2020, 13:32

Manca meno di una settimana al voto per le regionali in Toscana e Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, ha deciso di motivare la posizione del suo partito in appoggio alla candidata della Lega Susanna Ceccardi, non risparmiando critiche al vetriolo nei confronti degli altri candidati. Ecco l’analisi di Baruzzo sui principali esponenti locali che concorrono al consiglio regionale:

“Chi vota Giani e i partiti di suo riferimento ,Pd e minori dipendenze, significa che è soddisfatto di come la Toscana è stata amministrata negli ultimi decenni : della chiusura e della declassificazione di molti ospedali, dei buchi della sanità , delle centinaia di aziende chiuse o finite in mani cinesi, in cui il rispetto dei lavoratori è pari a zero, delle migliaia dei disoccupati giovani e meno giovani, delle case popolari assegnati a chi non dovrebbe averne diritto, solo per dirne alcuni.

Parlando poi dei candidati , si va da quello che promette la rivoluzione, dopo esser stato consigliere regionale per cinque anni e il suo partito è il maggior responsabile della critica situazione in cui versa la Regione, all’intellettuale rivoluzionario con la puzza sotto il naso, a quello che dice di aver fatto tanto per la provincia, senza aver mai amministrato nemmeno il condominio di casa propria, a quello della politica urlata e provocatoria , a quello che deve sistemarsi.

Allora dinanzi a tanti “illuminati” sottoponiamo all’attenzione degli elettori la serietà, la pacatezza, la coerenza dei candidati di Fratelli d’Italia, che come sempre si mettono a disposizione dei cittadini nel loro esclusivo interesse .

Il voto ai candidati di Fratelli d’Italia per Susanna Ceccardi Presidente, per una Toscana libera e forte, per una Toscana dei toscani, per una Toscana per i toscani, è l’unico voto in mani sicure, perché Fratelli d’Italia non ha mai tradito gli elettori e mai li tradirà, né a livello nazionale né a livello locale, perché Fratelli d’Italia promette solo quello che è sicura di poter mantenere.”.