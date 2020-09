In Piazza Mercurio a Massa "SopraViviamo - ToUr Poetico"

domenica, 6 settembre 2020, 19:19

Il comune di Massa e la Biblioteca Civica Stefano Giampaoli, nel contesto della rassegna estiva Biblioteca in piazza 2020, presentano l'8 settembre, in Piazza Mercurio, "SopraViviamo - ToUr Poetico". In occasione della presentazione del suo ultimo libro" L'Amore al tempo del Covid-19 " il poeta e autore Antonio Nobili ha creato un incontro-spettacolo aperto al pubblico dal titolo:

"SopraViviamo". In scena solo, con una scala come unico elemento scenico dal fortissimo valore simbolico, Nobili offre al pubblico un monologo per calare i gradini dell'anima. Nel corso della serata si terrà inoltre la proiezione in anteprima nazionale del Cortometraggio "Una finestra non è abbastanza" Ispirato dall'omonimo racconto tratto da "L'amore al tempo del Covud 19"di Antonio Nobili, adattato e diretto da Margherita Caravello, sarà presentato al Forum Fedic della 77.Mostra del Cinema di Venezia. L'ingresso è gratuito con prenotazione al 3293550022 (attivo anche su WhatsApp)