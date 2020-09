Incontro a Pontremoli Stanze del Teatro. Venerdì 18 settembre 2020

mercoledì, 16 settembre 2020, 13:46

E' rivolto ai soggetti pubblici e alle imprese il bando che verrà presentato venerdì 18 settembre all'interno delle Stanze del Teatro della Rosa di Pontremoli. Un incontro organizzato da Gruppo di Azione locale della Lunigiana in collaborazione con il Comune di Pontremoli e che coinvolge diverse aree del territorio.

Si tratta infatti del bando multimisura "Strategia Nazionale Aree Interne – Strategia d'area Garfagnana – Lunigiana – Media Valle del Serchio – Appennino Pistoiese", che prevede la concessione di contributi a fondo perduto nella percentuale compresa tra il 70percento e il 100percento della spesa ammessa.

Diverse le tappe di presentazione organizzate dal Gal, che prenderanno il via proprio a Pontremoli venerdì 18 settembre con due incontri: il primo, dalle ore 11 alle ore 13 rivolto agli Enti pubblici e il secondo dalle ore 15.30 alle 17.30 per le imprese.

Un modo per far conoscere opportunità di crescita e sviluppo per l'intero territorio della Lunigiana ed oltre.