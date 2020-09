Incontro-dibattito con Tommaso Fattori a Massa

Altre notizie brevi

venerdì, 11 settembre 2020, 19:23

La medaglia d'oro “Pegaso” della Regione sarà conferita al personale della sanità toscana per la competenza e l'impegno profusi durante tutto il periodo della pandemia da Covid 19, dalla prima emergenza alla fase attuale.

venerdì, 11 settembre 2020, 19:21

Non importerà recarsi fisicamente presso gli uffici delle Asl per richiedere il certificato medico necessario per chiedere il voto a domicilio per chi si trova in quarantena a casa per Covid-19 o è in isolamento fiduciario perché entrato in contatto con una persona contagiata o rientrato dall’estero da Paesi a rischio...

venerdì, 11 settembre 2020, 17:20

Domenica 13 settembre, alle ore 18, a Carrara, nel cortile della scuola Figlie di Gesù, si parlerà anche dei temi relativi al diritto alla casa, oggi più che mai attuali dopo i mesi del lockdown. "La casa Infrastruttura della vita quotidiana" sarà il tema trattato dal professore Massimo Bricocoli.

venerdì, 11 settembre 2020, 17:03

Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle comunica con soddisfazione che stanno cominciando a varcare le soglie di una casa vera le prime persone coinvolte nell'importante progetto denominato "Housing first"."Questo progetto - esordisc eil movimento -, fortemente voluto dall'amministrazione, consentirà a otto persone "senzatetto", presenti sul nostro territorio da tempo...

venerdì, 11 settembre 2020, 16:38

La Toscana proroga al 25 settembre il divieto assoluto di bruciare residui vegetali sul territorio regionale, mentre la Sala operativa regionale raccomanda l’osservanza scrupolosa della normativa per scongiurare il rischio di incendi e le pesanti sanzioni previste.

venerdì, 11 settembre 2020, 16:25

Tutti gli elettori che a causa del Covid-19 si trovino in quarantena o isolamento su provvedimento delle unità operative di igiene pubblica e che vogliano esercitare il diritto di voto, devono farsi rilasciare un certificato dall'Azienda Sanitaria che attesti la loro condizione.Per ottenere il certificato l’elettore deve compilare il modulo...

venerdì, 11 settembre 2020, 16:13

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che, in considerazione della necessità di mettere in atto le necessarie norme di sicurezza e vista l'apertura del punto prelievi in via Mazzini a Pontremoli, viene ripristinato in questa sede l'accesso su appuntamento.

giovedì, 10 settembre 2020, 18:59

"È uscita qualche giorno fa la relazione Arpat sulle analisi dei piezometri di controllo di ex Cava Fornace, di 2 sorgenti naturali (denominate S1 e S3) e di 4 pozzi privati a valle dell'area, fatte nell'ambito della campagna di campionamento a marzo 2020 con lo scopo di evidenziare l'eventuale estensione...

giovedì, 10 settembre 2020, 17:01

Per favorire la visita da parte di residenti e turisti, l’amministrazione comunale ha deciso di prorogare fino al prossimo 31 ottobre la gratuità delle visite al Museo Civico del Marmo in Viale XX Settembre, 85, a Carrara.

giovedì, 10 settembre 2020, 15:37

Gli attivisti di "Vox Italia", il partito sovranista che si ispira al pensiero del filosofo Diego Fusaro, stanno conducendo in tutta la provincia una campagna in favore del "No" al referendum costituzionale del 20/21 settembre. Dopo aver allestito un banchetto a Massa lo scorso martedì, tra sabato 12 e giovedì...