La denuncia di Emanuele Canepa, capolista Lega per il Consiglio regionale: "Nel 2019 chiuse più imprese di quelle nate"

lunedì, 7 settembre 2020, 15:15

La denuncia di Emanuele Canepa, capolista Lega per il Consiglio regionale: "Secondo gli ultimi dati stilati dalla Camera di Commercio, nel 2019, per la prima volta negli ultimi 10 anni, nella nostra Provincia si ha avuto un saldo negativo tra imprese iscritte e cessate. Questo è dovuto al fatto che la Regione a trazione PD si è mostrata distante dalla realtà dell'economia reale e dalle imprese. Ritengo opportuno un cambio di passo e questo può avvenire riducendo la burocrazia regionale che va a gravare aggiungendosi a quella nazionale. Non è possibile perdere mesi nei meandri degli uffici per poter aprire un'attività, costruire un edificio o ancor di più per accedere al credito. Credito che riteniamo fondamentale e per questo motivo bisogna impegnarsi per modificare le modalità di rilascio delle garanzie da parte dei consorzi, snellire le procedure di concessione sotto-soglia e introdurre la possibilità che il consorzio rilasci un "bonus di garanzia" utilizzabile dall'impresa presso qualsiasi banca. Un terzo problema lo ritroviamo nella tassazione, mentre in Regioni dove governa la Lega la tassazione regionale cala di 2 punti percentuali, in Toscana le tasse aumentano di 0.6. Questo è un danno con una forbice che porta quasi al 3% e rende quindi la nostra Regione meno appetibile rispetto alle altre. Secondo uno studio della CNA le piccole e medie imprese toscane lavorano fino al 4 agosto per pagare imposte e tasse, questo non è più ammissibile, è necessario sbloccare fra le pieghe del bilancio regionale una cospicua parte di quei 700 milioni di avanzo vincolato per aumentare la capacità di intervento della Regione a sostegno del nostro sistema economico produttivo. Ultimo ma non ultimo c'è un ulteriore problema che grava sulle imprese del nostro territorio, la drammatica situazione delle bonifiche delle aree Sin - Sir che consentirebbe uno snellimento delle pratiche edilizie senza più dover richiedere il piano di caratterizzazione da dover presentare per costruire e conseguenti minori costi per le attività".