La "Passeggiata della salute" ritorna al Parco lungo Frigido

Altre notizie brevi

venerdì, 18 settembre 2020, 18:41

La chiusura della discarica Ex Cava Fornace è da sempre una delle richieste dell'associazione ambientalista "Il Buglio", che da oltre 10 anni lotta per la chiusura della discarica posta nel cuore della Versilia nei comuni di Montignoso e Pietrasanta.

venerdì, 18 settembre 2020, 17:49

Nuove opportunità di autonomia per le persone con disabilità. Entro il 14 ottobre è possibile fare domanda, alla Società della salute della Lunigiana, per richiedere un contributo al proprio progetto di vita indipendente.

venerdì, 18 settembre 2020, 15:53

Nuove opportunità di autonomia per le persone con disabilità. Entro il 15 ottobre è possibile fare domanda, alla Zona Distretto Apuane, per richiedere un contributo al proprio progetto di vita indipendente, così come prevede l’avviso pubblico “Indipendenza ed autonomia - InAut”.

venerdì, 18 settembre 2020, 15:06

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 settembre, sono 32, a cui si aggiungono 2 casi positivi di cittadini residenti in altre regioni italiane individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni (nello specifico entrambi al porto di Livorno) con l’ordinanza numero 80 della Regione Toscana.

venerdì, 18 settembre 2020, 12:21

E' nato a Ferrara a inizio mese di settembre un progetto legato alla promozione di storia, cultura e tradizioni dell'antico Ducato Estense che ha visto il suo fiorire a Ferrara e successivamente a Modena, Reggio Emilia, Massa-Carrara e nella Garfagnana.

venerdì, 18 settembre 2020, 11:18

Il traffico veicolare viene modificato sulla Sr 445 della Garfagnana all’altezza del km 60, nel comune di Casola in Lunigiana: fino al 25 settembre 2020 viene infatti istituito un senso unico alternato.Lo prevede un’ordinanza che è stata adottata dal Servizio Viabilità della Provincia di Massa-Carrara per permettere l’esecuzione di taglio...

giovedì, 17 settembre 2020, 17:35

Tutti in piazza. Domani sera alle ore 21.00 in piazza Garibaldi a Massa le forze politiche, i candidati e il popolo del centrosinistra, a sostegno di Eugenio Giani si ritroveranno per la chiusura della campagna elettorale. "Avremo il piacere di ospitare il capogruppo alla Camera del Partito Democratico, on.

giovedì, 17 settembre 2020, 15:55

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 16 settembre, sono 70. Nella sola provincia di Massa-Carrara sono 14 tra Apuane e Lunigiana.

giovedì, 17 settembre 2020, 15:53

Prosegue il percorso di ascolto e di partecipazione del nuovo Piano Operativo. Venerdi pomeriggio alle ore 17 presso la Sala Consiliare, l’Amministrazione Comunale, l’Ufficio Urbanistica e i progettisti del Piano Operativo, incontrano i rappresentanti degli ordini professionali di architetti, ingegneri e geometri.

giovedì, 17 settembre 2020, 14:25

In vista del referendum costituzionale e delle elezioni regionali di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 gli elettori fisicamente impediti per ottenere le necessarie certificazioni potranno rivolgersi: