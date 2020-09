L’amministrazione comunale di Carrara ricorda il 76° anniversario della strage di Bergiola Foscalina

Altre notizie brevi

lunedì, 14 settembre 2020, 17:19

Intervento oggi, intorno alle 14.13, a Fosdinovo in località Pulica, Via San Rocco. Un uomo è caduto da un sentiero e ha fatto un volo di 5-6 metri. La dinamica sembrava quella di un incidente grave, in realtà poi l’uomo, che ha riportato un trauma facciale, è stato portato in codice giallo con Pegaso all’ospedale Apuane.Oltre a Pegaso, erano stati allertati i...

lunedì, 14 settembre 2020, 15:23

L'Area Lavoro Confartigianato Imprese Massa Carrara informa le imprese che il DL 104 (Decreto di agosto) prevede, per i datori di lavoro che non intendano ricorrere alle ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali per Covid-19 e che ne abbiano già usufruito nei mesi di maggio e giugno 2020, l’esonero dal versamento...

lunedì, 14 settembre 2020, 13:25

Undici contagi per il Coronavirus: sei a Carrara e cinque a Massa. Basta una breve.

lunedì, 14 settembre 2020, 13:23

Il Comune di Carrara informa che venerdì 18 settembre non sarà effettuata la consegna dei tesserini venatori per la stagione 2020-2021.

domenica, 13 settembre 2020, 14:58

Su invito di FCA, la presidente della Commissione Attività Produttive, onorevole Martina Nardi, sarà presente oggi (lunedì 14 settembre) a Mirafiori all'evento di presentazione del progetto V2G di FCA, progetto di realizzazione ed integrazione di veicoli elettrici. "E' molto importante che FCA sia impegnata nello sviluppo delle nuove tecnologie di trazione...

domenica, 13 settembre 2020, 14:47

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 13 settembre, sono 35.

domenica, 13 settembre 2020, 14:28

La medaglia d'oro “Pegaso” della Regione sarà conferita al personale della sanità toscana per la competenza e l'impegno profusi durante tutto il periodo della pandemia da Covid 19, dalla prima emergenza alla fase attuale.

sabato, 12 settembre 2020, 17:44

Vincitore di cinque Nastri d'Argento e dell'Orso d'Argento a Berlino per la miglior sceneggiatura, Favolacce mostra con ferocia un mondo dove non ci sono eroi, principi o principesse. Un film inedito nel panorama italiano, dove la periferia è dipinta non come teatro di criminalità brutale o come salvezza dai mali...

sabato, 12 settembre 2020, 16:51

Il coordinamento provinciale di Forza Italia giovani di Massa-Carrara è intervenuto in merito alla presenza, nella giornata di ieri, della ministra Assistiamo ancora una volta ad un teatrino elettorale del PD e del Ministra delle infrastrutture, Paola De Micheli in visita presso il ponte di Labiano Magra.

sabato, 12 settembre 2020, 16:46

L’Azienda USL Toscana nord ovest è impegnata su più fronti per garantire che il ritorno sui banchi di alunni e studenti avvenga secondo le regole, per prevenire e contenere il contagio da Coronavirus.