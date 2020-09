Lunicafoto riparte dall'online con due corsi base: fotografia e photoshop

martedì, 15 settembre 2020, 09:14

Lunicafoto riparte dall'online e lo fa proponendo due Corsi base dedicati di Photoshop e (pura) Fotografia in partenza nel prossimo autunno. Il primo, in programma dal 1° ottobre per 8 lezioni via Zoom, sarà tenuto con modalità coinvolgenti dal Visual Designer Nicola Bardò al fine di offrire ai partecipanti una conoscenza completa del principale software dedicato al fotoritocco. Il secondo, in partenza dal 17 ottobre e a cura di Paolo Zavanella, fotografo professionista e dal 2019 docente di riferimento per Lunicafoto, prevede 4 lezioni online e 4 incontri in presenza per esercitazioni pratiche in gruppo e approfondimento. L'idea è quella di riprendere gradualmente le attività con format utili ad agevolare la partecipazione di tutti gli appassionati del territorio, consapevoli del momento delicato che stiamo vivendo, senza perdere l'entusiasmo. Le iscrizioni sono già aperte: per maggiori informazioni è possibile contattare Iolanda Enrione via e-mail info@lunicafoto.it o al numero 3478282381.