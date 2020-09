Massa, controlli e denunce nel weekend da parte della polizia

mercoledì, 9 settembre 2020, 15:00

Proseguono i controlli degli uomini della Squadra Volante della questura di Massa Carrara, impegnati in specifici servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanza stupefacente.

Dopo le operazioni del fine settimana, volte ad assicurare maggiore presenza e visibilità nelle aree del centro cittadino interessate dalla “movida”, gli Agenti della Questura nel corso della prevista attività istituzionale, volta a prevenire e/o reprimere i fenomeni legati alla microcriminalità diffusa, hanno intensificato i controlli nei quartieri periferici e nelle zone antistanti alla Stazione Ferroviaria, nonché nella zona marina prevalentemente frequentata da turisti.

I poliziotti hanno sequestrato complessivamente 9 grammi di marijuana, 2 di cocaina e altrettanti di hashish, segnalando 3 persone, una delle quali, già gravata da precedenti specifici, alla competente autorità amministrativa per uso personale di stupefacente.

I controlli sono proseguiti in altre zone, in particolare in Via Pola gli agenti venerdì notte hanno notato una persona nel tentativo di scavalcare il cancello di una villa. La donna, una 28 enne massese incensurata, veniva trovata in possesso di un coltello a serramanico lungo 20 centimetri e denunciata per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Nel complesso, si è proceduto all’identificazione di 155 persone e al controllo di 51 veicoli.