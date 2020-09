Mercato stagionale sperimentale al Cinquale: in partenza dal 1 ottobre 2020, ecco come partecipare

sabato, 19 settembre 2020, 20:22

È il nuovo progetto, sperimentale, che permetterà tra il 1 ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 la creazione di venti nuovi posteggi davanti a Piazza Maccari.

«Un mercato stagionale pensato per peseguire due obiettivi – spiega l'Assessora Eleonora Petracci – il primo è rivitalizzare il territorio della costa anche nei mesi invernali insieme al mercato estivo, questa iniziativa ci permetterebbe infatti di coprire la zona di Cinquale nel corso di tutto l'anno incrementando l'offerta commerciale e merceologica, i servizi per i residenti. Ma soprattutto per rilanciare le attività e il lavoro in una fase della nostra economia fortemente indebolita dalle conseguenze dell'emergenza Covid-19. Il progetto è sperimentale e ci permetterà di capire se questo mercato può funzionare, in questo caso, al termine dei sei mesi di prova, potremo istituzionalizzarlo cambiando il piano del commercio».

Un'unica linea di banchi lungo il tratto tra via Del Freo e via G. Cesare «di cui 5 riservati al settore alimentare, 12 al settore non alimentare, 1 ai portatori di handicap, 1 all'imprenditoria giovanile e 1 ai produttori agricoli - continua Petracci - tutto lo svolgimento del mercato è ovviamente stato progettato nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza e delle disposizioni per il contenimento del Coronavirus».

Tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche iscritti al registro delle imprese della CCIAA che sono interessati a partecipare possono scaricare la documentazione e il modulo di domanda dal Comune di Montignoso oppure contattare l'Ufficio Commercio al numero 0585 8271307 o alla email ilaria.venturini@comune.montignoso.ms.it.