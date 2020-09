"Ogni tanto ritornano i membri della banda del buco della Foce"

"Ogni tanto ritornano i membri della banda del buco della Foce", afferma Riccardo Bardoni di Toscana a Sinistra.

"Le manie delle grandi opere distruttive . continua la nota - che fanno clamore e danni al territorio escono fuori soprattutto in vicinanza delle elezioni ed è sempre la destra a farsi carico di distruggere il territorio. Parla di progresso, di vantaggi di tempo, di comodità, sfidando gli equilibri della natura che poi, un giorno, presenterà il conto.Questa opera porterà una cosa certa: polveri ed inquinamento del borgo di Mirteto, minerà il fragile equilibrio delle colline del Candia (ci siamo già dimenticati delle frane che hanno portato tragedie sul nostro territorio?), snaturerà un ambiente che invece andrebbe valorizzato. Invece di pensare ai trafori che faciliterebbero esclusivamente il passaggio di mezzi pesanti del marmo in arrivo da Carrara con tutto il loro carico di inquinamento, noi di Toscana a Sinistra crediamo che borghi come Mirteto debbano essere valorizzati per l'ambiente che lo circonda, per le attività agricole legate al vino, per la sua storia".

"Non è difficile immaginare lo sviluppo di attività legate all'agricoltura contadina che una legge da noi proposta e approvata in consiglio regionale permette di creare senza passare dai mercati che sfruttano i piccoli produttori. Noi questo immaginiamo per Mirteto, non un semplice crocevia polveroso e inquinato in cui sarà sempre più difficile vivere in maniera dignitosa, che verrà abbandonato velocemente dai suoi abitanti, ma un borgo che sia valorizzato per la propria storia, la propria identità, la propria bellezza naturale. Ci opporremo in ogni sede, istituzionale e non, conclude il candidato Riccardo Bardoni, se questa assurda ipotesi venisse solamente progettata. Vogliamo difendere gli abitanti di Mirteto, la loro salute, la qualità della loro vita" conclude il candidato.