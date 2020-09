Poc: al via le osservazioni dei cittadini

Altre notizie brevi

giovedì, 3 settembre 2020, 12:31

Sono quattro i candidati alle regionali per Fratelli d’Italia Massa Carrara: Romina Baldoni, Alessandro Amorese, Manuela Aiazzi , Umberto Zangani. Per supportare la loro campagna elettorale in previsione delle regionali del 20 e 21 settembre arriverà a Carrara, rappresentata dalla candidata Baldoni, il senatore FdI Patrizio La Pietra.

giovedì, 3 settembre 2020, 12:22

"L'aeroporto di Cinquale è uno degli asset logistici della Toscana che deve essere assolutamente potenziato per favorire arrivi e partenze delle utenze private. La sua posizione strategica, rispetto della Versilia e della costa, dove in questi anni è cresciuto molto il turismo internazionale di fascia alta ed altissima, non è pienamente compresa.

giovedì, 3 settembre 2020, 12:21

Il Patronato INAPA Confartigianato Massa Carrara informa che Il Reddito di Cittadinanza può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di Cittadinanza (Legge 28 marzo 2019, n. 26 - Articolo 3 Comma 6).

mercoledì, 2 settembre 2020, 16:03

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 2 settembre, sono 17. nella zona Apuane sono in tutto 10 i casi: Carrara 7 (di cui 5 contatti di casi); Massa 3 (tutti contatti di casi).

mercoledì, 2 settembre 2020, 15:11

Si conclude con altri tre incontri da non perdere la rassegna “Salotti d’Autore. Gli autori presentano i loro libri”, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Carrara, con la collaborazione della Biblioteca Civica e delle librerie Bajni, Mondadori Bookstore e Nuova Avventura.

mercoledì, 2 settembre 2020, 15:10

Il comune di Carrara rende noto che la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Carrara, prendendo atto dell'impossibilità di utilizzare i seggi della sezione 18 a Fontia e della sezione 64 a Sorgnano, ha provveduto a variare i luoghi di votazione degli elettori.

mercoledì, 2 settembre 2020, 14:58

Per evitare possibili disagi, l'Azienda USL Toscana nord ovest informa la cittadinanza che il consultorio di Pontremoli, che nei mesi scorsi era stato provvisoriamente trasferito all'ospedale di Pontremoli, è nuovamente operativo nella sede di via Mazzini.

mercoledì, 2 settembre 2020, 14:57

Ecco la programmazione completa al Garibaldi Carrara, Astoria e Piazza Europa, con tanto di descrizione dei film proiettati, dal 3 al 9 settembre.

mercoledì, 2 settembre 2020, 14:52

Così Eros Tetti (Europa Verde) replica sulla questione Alpi Apuane: "Dalle dichiarazioni di Tommaso Fattori sulle Apuane appare evidente come il candidato di Toscana a sinistra sia inesperto della materia, dato che si è avvicinato al tema solo negli ultimi tempi; d'altro canto le forze politiche che lo sostengono, come...

mercoledì, 2 settembre 2020, 11:40

E’ stato prorogato a venerdì prossimo 11 settembre, con Determinazione dirigenziale n. 3148/2020, il termine ultimo per procedere all’iscrizione ai servizi di refezione e di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021.