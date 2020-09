Porto di Marina di Carrara: nuova rotta navale di collegamento gli con gli USA

mercoledì, 16 settembre 2020, 13:30

"Nei giorni scorsi abbiamo appreso dalla stampa che è stata aperta una nuova rotta navale di collegamento con gli USA e il porto di Marina di Carrara: questa notizia non può che farci piacere perché dimostra la vitalità del nostro scalo marittimo che negli ultimi anni si è espressa con un rinnovato vigore da parte degli operatori marittimi e il rilascio, da parte dell'Autorità Portuale di Sistema (A.P.S.) del Mar Ligure orientale, delle nuove concessioni per l'utilizzo delle banchine che di fatto ne hanno riabilitato il ruolo e l'immagine". A commentare la notizia è il Direttore di Cna Massa Carrara, Paolo Ciotti.

"La ritrovata vitalità del porto di Marina di Carrara – prosegue Ciotti - deve fare ulteriormente riflettere il sistema politico-amministrativo del nostro territorio, affinché comprenda che le potenzialità di questo porto siano tradotte in concrete opportunità per migliori e positive ricadute economiche sul nostro tessuto imprenditoriale locale che è in grado di offrire adeguati e qualificati servizi di manutenzioni, riparazioni, forniture di bordo, etc. oltre a quelli dell'autotrasporto e questo anche per creare concretamente nuovi posti di lavoro".

