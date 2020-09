Presentazione libro della Fondazione Bartolozzi Tesi

mercoledì, 2 settembre 2020, 11:38

Sabato 5 settembre nella location di Villa Cuturi a Marina di Massa a partire dalle 19.30 si terrà l'evento 'Fra arte e poesia presentazione dello zibaldone dei sogni e dei pensieri".

L'evento organizzato dalla Fondazione Bartolozzi Tesi in collaborazione con il Comune di Massa, Il Comune di Pistoia e l'associazione "Antica Massa Cybea" vivrà due momenti di arte e cultura.

Alle 19 e 30 si svolgerà l'esclusivo "aperitivo con artista" durante il quale gli ospiti potranno vedere in anteprima le 12 tele realizzate durante il COVID da Giuseppe Bartolozzi e Clara Tesi, due straordinari artisti, uniti da decenni nell'arte e nella vita, ottenendo premi e riconoscimenti (ricordiamo, tra gli altri, il loro Pinocchio Art che ha rappresentato l'Italia all'Expo di Shangai nel 2010). Insieme hanno condiviso un lungo e articolato percorso artistico "a quattro mani" ed esposto in mostre sia personali che collettive, in Italia e all'estero.

La mostra dal titolo "Oltre la finestra, nel tempo sospeso" sarà accompagnata dalla degustazione offerta dal "Consorzio Candia dei colli Aapuani Doc", per quanto riguarda i vini che verranno serviti dai sommelier dell' "Associazione Italiana Sommelier –Toscana Degustazione Apuana"; dai dolci di "Pandolce caffè e Croissant"; e dai salumi di "Tassoni".

A seguire si svolgerà la presentazione del libro "Lo Zibaldone dei sogni e dei pensieri" di Giuseppe Bartolozzi a cura di Anna Vittoria Laghi.

Il libro si presenta come un susseguirsi di poesie che si snodano nel tempo, dagli anni 60 ad oggi. Al suo interno ci sono lettere agli amici con note critiche; commenti alle opere; testi di conferenze e interviste; considerazioni sul vivere. Come ben si vede, sono pagine di natura diversa che necessitano anche di codici di lettura diversi per essere indagate e comprese. Insomma, un vero e proprio Zibaldone.

Dopo i saluti dei rappresentanti istituzionali dei Comuni di Massa e Pistoia, sarà la curatrice e critica d'arte Anna Vittoria Laghi ad entrare nel merito del libro insieme ai suoi autori. Durante la presentazione interverranno anche la giornalista Angela Maria Fruzzetti e il professore del liceo classico "Pellegrino Rossi" Gennaro di Leo.

A causa delle ristrettezze imposte dal Covid per la prima parte dell'evento dove è previsto l'aperitivo è necessario prenotare chiamando il numero 3200633415.