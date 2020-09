Programma elettorale di Clara Cavellini, candidata alle elezioni regionali

Altre notizie brevi

martedì, 15 settembre 2020, 13:08

Confartigianato Trasporti Massa Carrara informa che è stato pubblicato il bando l’“Autotrasporto SIcura” con il quale il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori intende sostenere, tramite l’erogazione di contributi, le imprese di autotrasporto merci che, nel periodo di emergenza sanitaria, anche nella fase di totale chiusura di tutte le attività produttive, hanno proseguito ad...

martedì, 15 settembre 2020, 12:47

Ecco la programmazione completa, con tanto di decrizione dei film, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 17 al 23 settembre.

martedì, 15 settembre 2020, 09:24

Un importante evento dedicato alla promozione turistica del nostro territorio: "Educational Le Terre Apuane" patrocinato dall'Ambito Turistico Riviera Apuana e dai Comuni di Massa, Carrara e Montignoso.Educational «Le Terre Apuane» è un importante appuntamento dedicato alla promozione turistica del Territorio Apuano, per promuoverlo e valorizzarlo mettendo in evidenza le numerose...

martedì, 15 settembre 2020, 09:14

Lunicafoto riparte dall'online e lo fa proponendo due Corsi base dedicati di Photoshop e (pura) Fotografia in partenza nel prossimo autunno. Il primo, in programma dal 1° ottobre per 8 lezioni via Zoom, sarà tenuto con modalità coinvolgenti dal Visual Designer Nicola Bardò al fine di offrire ai partecipanti una conoscenza completa del principale...

lunedì, 14 settembre 2020, 17:19

Intervento oggi, intorno alle 14.13, a Fosdinovo in località Pulica, Via San Rocco. Un uomo è caduto da un sentiero e ha fatto un volo di 5-6 metri. La dinamica sembrava quella di un incidente grave, in realtà poi l’uomo, che ha riportato un trauma facciale, è stato portato in codice giallo con Pegaso all’ospedale Apuane.Oltre a Pegaso, erano stati allertati i...

lunedì, 14 settembre 2020, 15:23

L'Area Lavoro Confartigianato Imprese Massa Carrara informa le imprese che il DL 104 (Decreto di agosto) prevede, per i datori di lavoro che non intendano ricorrere alle ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali per Covid-19 e che ne abbiano già usufruito nei mesi di maggio e giugno 2020, l’esonero dal versamento...

lunedì, 14 settembre 2020, 13:25

Undici contagi per il Coronavirus: sei a Carrara e cinque a Massa. Basta una breve.

lunedì, 14 settembre 2020, 13:24

Il 16 settembre 1944 reparti delle SS e delle Brigate Nere radunarono gli abitanti di Bergiola Foscalina presso la scuola del paese: uomini, donne e bambini caddero sotto le raffiche di mitragliatore, mentre le abitazioni furono devastate dal lancio di bombe.

lunedì, 14 settembre 2020, 13:23

Il Comune di Carrara informa che venerdì 18 settembre non sarà effettuata la consegna dei tesserini venatori per la stagione 2020-2021.

domenica, 13 settembre 2020, 14:58

Su invito di FCA, la presidente della Commissione Attività Produttive, onorevole Martina Nardi, sarà presente oggi (lunedì 14 settembre) a Mirafiori all'evento di presentazione del progetto V2G di FCA, progetto di realizzazione ed integrazione di veicoli elettrici. "E' molto importante che FCA sia impegnata nello sviluppo delle nuove tecnologie di trazione...