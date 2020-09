Proseguono le verifiche sulla sicurezza del patrimonio arboreo urbano: sette alberi saranno abbattuti perché pericolosi

Altre notizie brevi

martedì, 15 settembre 2020, 18:29

Cambio di calendario per la raccolta dei rifiuti porta a porta nella zona del Cinquale. «Inizia infatti il nuovo periodo di conferimento che parte proprio dal 16 di settembre e arriva fino al prossimo 30 giugno per le utenze domestiche – spiega l'Assessore Massimo Poggi – e fino al 31 maggio...

martedì, 15 settembre 2020, 18:28

In vista delle elezioni regionali e del referendum popolare in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, alla luce dell’emergenza sanitaria ancora in corso, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale invita tutti i cittadini al rispetto scrupoloso delle norme anti-Covid anche durante le operazioni di voto: «Il trend...

martedì, 15 settembre 2020, 13:08

Confartigianato Trasporti Massa Carrara informa che è stato pubblicato il bando l’“Autotrasporto SIcura” con il quale il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori intende sostenere, tramite l’erogazione di contributi, le imprese di autotrasporto merci che, nel periodo di emergenza sanitaria, anche nella fase di totale chiusura di tutte le attività produttive, hanno proseguito ad...

martedì, 15 settembre 2020, 12:47

Ecco la programmazione completa, con tanto di decrizione dei film, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 17 al 23 settembre.

martedì, 15 settembre 2020, 09:24

Un importante evento dedicato alla promozione turistica del nostro territorio: "Educational Le Terre Apuane" patrocinato dall'Ambito Turistico Riviera Apuana e dai Comuni di Massa, Carrara e Montignoso.Educational «Le Terre Apuane» è un importante appuntamento dedicato alla promozione turistica del Territorio Apuano, per promuoverlo e valorizzarlo mettendo in evidenza le numerose...

martedì, 15 settembre 2020, 09:14

Lunicafoto riparte dall'online e lo fa proponendo due Corsi base dedicati di Photoshop e (pura) Fotografia in partenza nel prossimo autunno. Il primo, in programma dal 1° ottobre per 8 lezioni via Zoom, sarà tenuto con modalità coinvolgenti dal Visual Designer Nicola Bardò al fine di offrire ai partecipanti una conoscenza completa del principale...

martedì, 15 settembre 2020, 09:13

Clara Cavellini, candidata nel partito di Italia Viva alle elezioni regionali, coglie l'occasione per comunicare i prossimi appuntamenti della campagna elettorale:oggi pomeriggio alle 18:00 incontro sul tema della disabilità presso le stanze del teatro della Rosa a Pontremolidomani, mercoledì 16 settembre, ore 18:00 Castello di Terrarossa giovedì 17 alle ore...

lunedì, 14 settembre 2020, 17:19

Intervento oggi, intorno alle 14.13, a Fosdinovo in località Pulica, Via San Rocco. Un uomo è caduto da un sentiero e ha fatto un volo di 5-6 metri. La dinamica sembrava quella di un incidente grave, in realtà poi l’uomo, che ha riportato un trauma facciale, è stato portato in codice giallo con Pegaso all’ospedale Apuane.Oltre a Pegaso, erano stati allertati i...

lunedì, 14 settembre 2020, 15:23

L'Area Lavoro Confartigianato Imprese Massa Carrara informa le imprese che il DL 104 (Decreto di agosto) prevede, per i datori di lavoro che non intendano ricorrere alle ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali per Covid-19 e che ne abbiano già usufruito nei mesi di maggio e giugno 2020, l’esonero dal versamento...

lunedì, 14 settembre 2020, 13:25

Undici contagi per il Coronavirus: sei a Carrara e cinque a Massa. Basta una breve.