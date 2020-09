Reddito di cittadinanza: dal 2 novembre coloro che lo hanno già percepito per 18 mesi (cioè da aprile 2019 a settembre 2020) possono presentare domanda di rinnovo

giovedì, 3 settembre 2020, 12:21

Il Patronato INAPA Confartigianato Massa Carrara informa che Il Reddito di Cittadinanza può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di Cittadinanza (Legge 28 marzo 2019, n. 26 - Articolo 3 Comma 6).

Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda

Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta e viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista nel caso della Pensione di cittadinanza

Gli interessati possono rivolgersi alla sede del Patronato INAPA Confartigianato Imprese Massa Carrara in Via VII Luglio 3 in Carrara tel. 0585/70962.

Nella foto il personale del Patronato INAPA Confartigianato.