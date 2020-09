Regionali, Mallegni (FI): “Italia strano paese: maggioranza ha votato centrodestra, però governa centrosinistra"

domenica, 6 settembre 2020, 13:11

“Paese strano: la maggioranza degli italiani ha votato centrodestra e governa il centrosinistra. In Toscana questo non potrebbe accadere: qui chi prende un voto in più è maggioranza. Voi dovete decidere cosa volete fare. Per cui se siete contenti di pagare la Tari e se vi vanno bene i servizi che avete, dovete votare a sinistra: per favore... Altrimenti qui ci sono persone serie, che vivono il territorio quotidianamente e ne conoscono i problemi veri di viabilità, di sviluppo e di occupazione. Lasciate perdere i civici: fate una bella croce su Forza Italia”: lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, ad Aulla durante l’incontro con gli elettori e i simpatizzanti insieme al sindaco di Tresana Matteo Mastrini e agli altri candidati di Forza Italia in quel collegio alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre.