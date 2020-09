Richiesta intitolazione strada in onore del senatore Matteoli

mercoledì, 9 settembre 2020, 14:54

Gruppo consiliare di Forza Italia Ronchieri e Benedetti: Oggi 8 settembre è la ricorrenza della nascita del Senatore Matteoli che avrebbe compiuto 80 anni, e che é venuto a mancare il 13 dicembre 2017 a causa di un tragico incidente stradale sull'Aurelia. Il senatore Matteoli, nell'arco della sua carriera politica ha ricoperto il ruolo di ministro delle infrastrutture e dell’ambiente, ed é stato l'unico ad essere ministro durante tutti i governi Berlusconi. La sua storia di parlamentare é fortemente legata al nostro territorio, infatti viene eletto parlamentare per la prima volta nel 1983 proprio nel collegio Lucca,Massa-Carrara,Pisa,Livorno. Infatti, si è sempre speso per il nostro territorio portando avanti e dando voce a tante battaglie locali: una su tutte quella contro l'erosione del nostro litorale. Per questi motivi il gruppo consiliare di forza Italia richiede che venga istituita una strada o una via nel nostro comune in suo onore.