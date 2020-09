Rinviata a data da destinarsi l’inaugurazione del Percorso Pineta “Cio Tassi”

mercoledì, 30 settembre 2020, 11:04

È stata rimandata a data da destinarsi l’inaugurazione del Percorso Pineta “Cio Tassi” prevista per sabato 3 ottobre p.v. Un evento programmato da tempo e rinviato a causa dell’improvvisa scomparsa del Presidente dell’Associazione Sportiva, Roberto Bellotti, mancato nei giorni scorsi. Un gesto sentito come dovuto in un momento di così grande sconforto.

Era stato proprio Roberto, conosciuto da tutti a Pontremoli per la sua passione e l’attaccamento alle tradizioni e al territorio, a gestire tutta la parte pratica di tracciatura dei percorsi percorribili in mountain bike che proprio sabato sarebbero stati presentati al pubblico.

Da sempre legato al mondo delle bike, aveva seguito insieme ai compagni dell’Associazione, tutto quello che era stata l’ideazione e la concretizzazione di un’idea che da tempo aveva preso piede e che da qui a poco si sarebbe realizzata.

Oggi quindi, l’ASD Goodbike ha deciso di rimandare il taglio del nastro ad un periodo più consono.

«Come ASD Goodbike, unitamente all’Associazione “Cio nel cuore” e ai Veterani dello Sport – ha spiegato Gianluca Crocetti, che insieme a Roberto ha seguito l’iter dell’intera iniziativa e delegato del Comune di Pontremoli per il progetto “All Bike” – abbiamo deciso di rimandare questa data. Quello che faremo da qui in avanti sarà dare seguito a tutti quei progetti a cui Roberto teneva particolarmente e da lui voluti per il bene della sua città, per l’amore provato per lo sport e per il suo grande cuore, che lo voleva sempre protagonista, non per sé stesso, ma per tutti. Porteremo sempre con noi la sua passione e il suo impegno e lo ricorderemo come sarebbe piaciuto a lui: attraverso lo sport ed iniziative e a lui dedicate».