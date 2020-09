Riprendono gli appuntamenti del "Venerdì al Museo"

Altre notizie brevi

martedì, 29 settembre 2020, 12:38

Ecco la programmazione completa al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici, dal 30 settembre al 7 ottobre, con tanto di descrizione dei film proiettati sul grande schermo.

martedì, 29 settembre 2020, 11:13

Un percorso formativo esperienziale per l’apprendimento delle abilità di base di counseling. Si terrà nelle Stanze del Teatro della Rosa sabato 3 ottobre alle ore 18.00 l’incontro organizzato dalla Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale con il patrocinio del Comune di Pontremoli e che consisterà nella presentazione dell’iniziativa che verrà...

lunedì, 28 settembre 2020, 20:24

L’amministrazione comunale di Carrara ha deciso di aderire alla campagna di sensibilizzazione Nastro Rosa, accogliendo l’invito rivolto a tutti i Comuni da Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che sostiene la Campagna Nastro Rosa promossa dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

lunedì, 28 settembre 2020, 16:36

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 28 settembre, sono 44.

lunedì, 28 settembre 2020, 16:20

Mercoledì 30 settembre, per tutta la giornata, cardiochek gratuito alla Farmacia Nausicaa "Paradiso" in via Felice Cavallotti a Marina di Carrara. Per l'occasione, isarà possibile sottoporsi a un elettrocardiogramma in modo facile e veloce grazie a un rilevatore palmare che funziona con un solo elettrodo da collegare al dito.

lunedì, 28 settembre 2020, 14:46

E' obbligatorio per condurre veicoli a motore a livello nazionale ed internazionale.

lunedì, 28 settembre 2020, 14:46

L’assessorato alle Politiche per la Casa del Comune di Carrara rende noto che, con Determinazione dirigenziale n. 3465 del 23 settembre 2020, è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso per l’erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione riferita al bando del 6 luglio scorso...

lunedì, 28 settembre 2020, 14:45

Dopo 18 anni passati nella Famiglia della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara prima come membro del Comitato di Indirizzo e poi come Segretario Generale, il Rag. Roberto Ratti raggiunge il meritato riposo.

lunedì, 28 settembre 2020, 14:44

Il Volto della Speranza in occasione del mese di ottobre, mese della prevenzione del tumore della mammella, organizza per domenica 4 ottobre alle ore 17 nell'atrio dell'Ospedale Apuane un concerto lirico con la soprano Daniela Di Pippo.

lunedì, 28 settembre 2020, 14:37

Il Comune di Carrara rende conto che il campo scuola in via Bassagrande a Marina di Carrara sabato 3 ottobre chiuderà i cancelli alle ore 12.00.