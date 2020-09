Riprendono gli appuntamenti del Venerdì al Museo

Altre notizie brevi

mercoledì, 16 settembre 2020, 19:10

Un pubblico numeroso e partecipe ha assistito con interesse il passato 11 settembre alla proiezione del reportage “Il marmo di Carrara: una maledizione ? Le Alpi Apuane in pericolo” realizzato da Yann Le Gléau per il canale culturale europeo ARTE.TV.

mercoledì, 16 settembre 2020, 18:46

La proposta del tunnel tra Massa e Carrara, fatta dal presidente del consiglio comunale di Massa, Stefano Benedetti, ha portato alcuni esponenti della politica locale a chiedersi: "Si tratta di un'infrastruttura che serve o è pura follia?". A porre l'interrogativo sono Roberta Dei, e Coordinatrice del Gruppo Misto Di Maggioranza, Rivieri...

mercoledì, 16 settembre 2020, 16:56

Tra il 10 ed il 16 settembre 1944 74 detenuti del carcere penale di Massa, furono prima trasferiti al Castello Malaspina, e poi caricati su camion, e sulle rive del torrente Frigido con la scusa di un ulteriore trasferimento, uccisi e abbandonati nelle fosse comuni.

mercoledì, 16 settembre 2020, 16:17

Il Coordinamento Scuola Massa Carrara annuncia un'assemblea cittadina pubblica prevista per venerdì 18 settembre, alle 18, presso il Parco di Ricortola. "L'anno scolastico - si legge nella nota del coordinamento - è iniziato come avevamo previsto, con tanti, troppi problemi e disagi enormi.

mercoledì, 16 settembre 2020, 14:25

Il comune di Carrara informa che venerdì 18 e lunedì 21 settembre non sarà effettuata la consegna dei tesserini venatori per la stagione 2020-2021.

mercoledì, 16 settembre 2020, 13:47

Sono 11 i bus aggiuntivi, finanziati con le risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Regione Toscana, che hanno iniziato a integrare il servizio di Tpl nella nostra Provincia e che sono a disposizione del trasporto degli studenti dall’inizio del nuovo anno scolastico.

mercoledì, 16 settembre 2020, 13:46

E' rivolto ai soggetti pubblici e alle imprese il bando che verrà presentato venerdì 18 settembre all'interno delle Stanze del Teatro della Rosa di Pontremoli. Un incontro organizzato da Gruppo di Azione locale della Lunigiana in collaborazione con il Comune di Pontremoli e che coinvolge diverse aree del territorio.

mercoledì, 16 settembre 2020, 13:33

In vista delle prossime elezioni regionali e del referendum popolare, in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, al fine di agevolare l’utenza e di evitare assembramenti, il Comune di Carrara ha deciso di ampliare l’orario di apertura degli uffici per il rilascio delle tessere elettorali e delle carte...

mercoledì, 16 settembre 2020, 13:32

"Il voto alla Ceccardi è l’unico in mani sicure": l’analisi di Baruzzo sui candidati alla corsa finale delle regionali

mercoledì, 16 settembre 2020, 13:30

"Nei giorni scorsi abbiamo appreso dalla stampa che è stata aperta una nuova rotta navale di collegamento con gli USA e il porto di Marina di Carrara: questa notizia non può che farci piacere perché dimostra la vitalità del nostro scalo marittimo che negli ultimi anni si è espressa con un rinnovato...