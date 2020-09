Avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione all’intervento a valere sul Fondo non autosufficienza 2019-2021, di cui alla DGR 814 del 29/06/2020, denominato “Indipendenza e autonomia - InAut”

La Società della Salute della Lunigiana ha emesso un avviso pubblico a supporto dei percorsi di vita indipendente delle persone con disabilità, prevedendo per esse, come da delibera della Regione Toscana, un contributo mensile fino e mille e 800 euro.

L’intervento, denominato “Indipendenza e autonomia – InAut”, ha l'obiettivo di sostenere l’attivazione di progetti integrati, personalizzati e finalizzati alle necessità individuali, che consentano alla persona con disabilità di condurre una vita in condizioni di autonomia.

I requisiti per partecipare al progetto “InAut” sono i seguenti: età superiore a 18 anni e condizione di disabilità non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità; certificazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/92 o riconoscimento di una invalidità rilasciata da una commissione medico legale, non inferiore al 100%; residenza in Lunigiana.

Il potenziale beneficiario dovrà, quindi, redigere un progetto di vita indipendente finalizzato ad almeno uno fra obiettivi quali percorsi di start-up di impresa o lavoro autonomo; formazione universitaria, dottorato o master post-laurea; sostegno alla frequenza di corsi di formazione professionale, compresi i tirocini retribuiti professionalizzanti; sostegno al ruolo genitoriale; percorsi di de-istituzionalizzazione o uscita dal nucleo familiare di origine; accompagnamento al lavoro (per lavoratori dipendenti); sostegno alle attività quotidiane e domestiche; accompagnamento per lo svolgimento di attività sportive; accompagnamento per attività associative o di volontariato.

La domanda per partecipare all’avviso pubblico deve essere consegnata entro mercoledì 14 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, in busta chiusa e a mano, presso l’ufficio protocollo della SdS Lunigiana in Largo Giromini 2 ad Aulla.

Tutte le informazioni sull’avviso pubblico in questione sono disponibili sul sito web www.sdslunigiana.it, consultando la sezione “bandi e avvisi”, da dove è possibile scaricare la documentazione necessaria.