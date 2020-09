Sabato 12 settembre si chiude il ciclo Serate Lunigianesi 2020 a Licciana Nardi

mercoledì, 9 settembre 2020, 15:12

Sabato 12 settembre, nella Piazza del Municipio a Licciana Nardi, si chiude l'edizione 2020 del ciclo Serate Lunigianesi. “Alceste De Ambris e i cento anni della Carta del Carnaro (1920-2020)” è il titolo dell'incontro previsto come di consueto alle ore 21.00. Il prof. Alessandro Agrì ,docente a contratto in History of Medieval and Modern Law presso Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, traccerà la figura del sindacalista , nato a Licciana Nardi il 15 settembre del 1874, attraverso giudizi, in parte inediti, stilati da vari esponenti politici, per poi arrivare a trattare dell'esperienza fiumana e della Carta del Carnaro.

Un nuovo e imperdibile appuntamento per tutti i residenti e gli appassionati di storia frutto della storica collaborazione tra l'Istituto Valorizzazione Castelli, Associazione Manfredo Giuliani per le ricerche storiche e etnografiche della Lunigiana e le amministrazioni locali.

Determinante infatti per la realizzazione dell'iniziativa è stato il lavoro dell' amministrazione comunale di Licciana Nardi che, come le altre che hanno aderito alla rassegna, ha fortemente voluto, nonostante la difficile situazione del momento, regalare ai propri concittadini queste pillole di storia locale. Le Serate Lunigianesi sono infatti nate allo scopo di avvicinare i residenti alla conoscenza dei propri luoghi e delle proprie origini portando la storia nelle piazze, nei sagrati e nelle aie. Negli anni questo appuntamento estivo con la storia ha visto aggiungersi sempre nuovo e diversificato pubblico richiamato dai temi, dalla competenza dei relatori nonché dalle suggestive atmosfere create dai luoghi sedi delle conferenze.

Si ricorda che in ottemperanza alle misure anti contagio covid i posti saranno limitati, si suggerisce pertanto caldamente di effettuare la prenotazione ai seguenti contatti: Segreteria I.V.C. e-mail info@istitutovalorizzazionecastelli.it , tel. 0585816524, 3203306197. Per il calendario completo delle Serate visitare www.istitutovalorizzazionecastelli.it .