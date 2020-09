Sabato giornata gratuita per la valutazione della postura e dei disturbi dell'equilibrio alla farmacia "La Prada"

martedì, 22 settembre 2020, 20:38

Proseguono i servizi gratuiti per la salute e il benessere dei cittadini offerti da Nausicaa Spa. Il prossimo appuntamento si svolgerà alla farmacia "La Prada" di Avenza sabato 26 settembre dalle ore 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. «Sai tenere in piedi la tua salute?» è la domanda-titolo dell'evento tutto dedicato alla valutazione della postura e ai disturbi dell'equilibrio.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con LabTop e prevede l'utilizzo di una pedana baropodometrica, ovvero una sofisticata metodica di indagine computerizzata che permette di rilevare la quantità di carico esercitata su ciascun punto d'appoggio del piede, sia in posizione eretta sia durante il cammino. Attraverso la distribuzione del peso corporeo si può risalire, infatti, alla presenza di problemi ai piedi, alle articolazioni o alla schiena e attuare correzioni plantari ortopedici su misura.

Ma come avverrà il test? La rilevazione verrà svolta senza calzature in circa 15 minuti. Consiste in due rilevazioni della durata di un paio di minuti ciascuna, in condizione statica e dinamica. «Il controllo dell'appoggio del piede – spiegano dall'azienda – previene l'insorgere di dolori alle articolazioni metatarsali o al calcagno, nonché complicazioni che possono riflettersi sulla struttura corporea come algie lombari, problemi al ginocchio e al bacino». Per effettuare il test è necessaria la prenotazione, telefonando al numero 0585 53161 o recandosi direttamente in farmacia.