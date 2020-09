Silvio Natali con la mostra “Paesaggio globale” espone a Carrara

Altre notizie brevi

venerdì, 4 settembre 2020, 12:22

Questo straordinario film finalmente in sala, martedi 8 e mercoledi 9 settembre ore 21.00 al Garibaldi Carrara. Miglior film francese dell'anno e Premio della Giuria al Festival di Cannes, I miserabili, acclamata opera prima del regista Ladj Ly.

venerdì, 4 settembre 2020, 12:20

Antonio Tajani sarà sabato 5 settembre in Toscana per sostenere la corsa alla presidenza regionale di Susanna Ceccardi e dei candidati di Forza Italia in corsa al consiglio regionale. Il vice presidente di Forza Italia e presidente uscente del Parlamento Europeo, che sarà accompagnato dal commissario straordinario, Sen.

venerdì, 4 settembre 2020, 12:13

Si sono appena concluse le iscrizioni alla prima edizione del Premio Letterario “Città di Carrara”, concorso letterario nazionale per racconti brevi inediti dedicati al genere fantascientifico, istituito dall’Amministrazione comunale con la collaborazione della Collana Urania, la prestigiosa collezione di romanzi e racconti di fantascienza italiana, edita dal Gruppo Mondadori.

giovedì, 3 settembre 2020, 15:47

Piano Operativo Comunale: I cittadini possono presentare le proprie osservazioni. Dopo la pubblicazione dell'avviso di adozione del P.O.C. sul bollettino ufficiale della Regione Toscana del 2 Settembre 2020 n. 36 si è aperta la fase di partecipazione con l'invio di proposte da parte di tutti i cittadini di Montignoso.

giovedì, 3 settembre 2020, 12:31

Sono quattro i candidati alle regionali per Fratelli d’Italia Massa Carrara: Romina Baldoni, Alessandro Amorese, Manuela Aiazzi , Umberto Zangani. Per supportare la loro campagna elettorale in previsione delle regionali del 20 e 21 settembre arriverà a Carrara, rappresentata dalla candidata Baldoni, il senatore FdI Patrizio La Pietra.

giovedì, 3 settembre 2020, 12:22

"L'aeroporto di Cinquale è uno degli asset logistici della Toscana che deve essere assolutamente potenziato per favorire arrivi e partenze delle utenze private. La sua posizione strategica, rispetto della Versilia e della costa, dove in questi anni è cresciuto molto il turismo internazionale di fascia alta ed altissima, non è pienamente compresa.

giovedì, 3 settembre 2020, 12:21

Il Patronato INAPA Confartigianato Massa Carrara informa che Il Reddito di Cittadinanza può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di Cittadinanza (Legge 28 marzo 2019, n. 26 - Articolo 3 Comma 6).

mercoledì, 2 settembre 2020, 16:03

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 2 settembre, sono 17. nella zona Apuane sono in tutto 10 i casi: Carrara 7 (di cui 5 contatti di casi); Massa 3 (tutti contatti di casi).

mercoledì, 2 settembre 2020, 15:11

Si conclude con altri tre incontri da non perdere la rassegna “Salotti d’Autore. Gli autori presentano i loro libri”, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Carrara, con la collaborazione della Biblioteca Civica e delle librerie Bajni, Mondadori Bookstore e Nuova Avventura.

mercoledì, 2 settembre 2020, 15:10

Il comune di Carrara rende noto che la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Carrara, prendendo atto dell'impossibilità di utilizzare i seggi della sezione 18 a Fontia e della sezione 64 a Sorgnano, ha provveduto a variare i luoghi di votazione degli elettori.