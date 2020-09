Torna la Grande Arte al cinema Garibaldi Carrara

giovedì, 17 settembre 2020, 12:56

Dopo la pausa forzata, torna con quattro nuovi titoli la stagione 2020 della Grande Arte al Cinema di Nexo Digital.



si parte con Una notte al Louvre: Leonardo da Vinci MARTEDI 22 ALLE ORE 21.00 E MERCOLEDI 23 ALLE ORE 17.30 e 21.00. UNA NOTTE AL LOUVRE: LEONARDO DA VINCI, che offre l'occasione unica di contemplare da vicino le opere di Leonardo. La retrospettiva senza precedenti del Louvre dimostra come Leonardo avesse elevato la pittura al di sopra di tutte le altre ricerche. La mostra ha accolto oltre 1 milione di visitatori, stabilendo un record assoluto per il Museo del Louvre. Ora, l'arrivo al cinema estende ulteriormente la platea di quell'evento straordinario, aprendolo a un pubblico ancora più vasto in tutto il mondo. È la prima volta che il Museo del Louvre viene presentato in un film documentario proiettato esclusivamente nelle sale cinematografiche in oltre 60 paesi con traduzioni in 30 lingue. Quattro notti di riprese e una squadra di 30 tecnici hanno reso possibile la realizzazione del docu-film girato sotto la direzione di Pierre-Hubert Martin.



Il 12, 13, 14 ottobre sarà invece il turno di MALEDETTO MODIGLIANI, diretto da Valeria Parisi, in occasione del centenario dalla scomparsa di Amedeo Modigliani (1884-1920). Un artista d'avanguardia diventato un classico contemporaneo, una vita e un talento oltre la leggenda.



Pompei è un luogo unico al mondo, capace di incantare ogni anno più di 4 milioni di visitatori provenienti da ogni parte del globo. È da questa consapevolezza che nasce POMPEI. EROS E MITO, che propone un viaggio indietro nel tempo di duemila anni. Arriverà nelle sale solo il 9, 10, 11 novembre



Il 14, 15, 16 dicembre proseguiremo il viaggio nel Rinascimento con RAFFAELLO. IL GIOVANE PRODIGIO, diretto da Massimo Ferrari e prodotto da Sky in occasione dei 500 anni dalla morte dell'artista. Il docu-film si propone di raccontare l'urbinate a partire dai suoi straordinari ritratti femminili. La madre, l'amante, la committente, la dea: le 'protagoniste' della vita di Raffaello permettono di raccontare il pittore da una nuova prospettiva e indagare sulla sua continua ricerca della bellezza assoluta.

