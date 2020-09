“Verticalmente” - mostra di pittura scultura e fotografia e incontro sui diritti delle donne: il Con-Vivere di Associazione Artemisia

mercoledì, 9 settembre 2020, 15:15

Due eventi, due diversi percorsi per parlare dello stesso tema: i diritti, che è quest’anno il focus del festival Con-Vivere che inizierà domani. E proprio nell’ambito delle iniziative culturali collegate a Con-vivere si colloca il doppio evento, mostra e dibattito, creato dall’Associazione Artemisia, curato da Donatella Gabrielli e Daniela Bertani La partenza è per giovedì 10 settembre nella sede dell’associazione Artemisia, in via Carriona 39 D, dove sarà inaugurata la collettiva artistica di pittura, scultura, fotografia e installazioni che vede la partecipazione di: Chiara Olmi Rol, Daniela Bertani, Donatella Gabrielli, Daniela Spaggiari, Francesca Morbidini, Ginetta Pinelli, Gio Guerri, Marcello Nesti Marck, Lucia Van Dael, Manlio Pontelli, Maria Rita Dolfi, Mario Cobàs, Nicola Cirillo, Pietro Bertonelli, Patrizia Pianini, Tatiana Angelotti. Ad inaugurare la mostra, alle 18, ci saranno Maria Pina Cirillo ed Elettra Nicodemi, critiche d’arte. La mostra sarà visitabile fino al 13 settembre dalle 18 alle 20, e dalle 21 alle 23 e dal 14 al 26 settembre dalle 18 alle 20. Venerdì 11 settembre alle 21,15 presso il fondo di Giannotti in via San Martino, 1 a Carrara, antico capannone dedito alla lavorazione del marmo riconvertito a spazio culturale, ci sarà l’incontro con la giornalista e scrittrice Angela Maria Fruzzetti per parlare dei diritti delle donne. Al centro del dibattito il libro “Donne in cammino - da Adelina ad Albertina” scritto dalla Fruzzetti che dialogherà con Giovanna Bernardini ex assessore alla cultura del comune di Carrara. L’evento sarà introdotto da Donatella Gabrielli, presidente dell’associazione Artemisia, ed avrà la preziosa partecipazione dell’attrice Alessandra Berti che intratterrà il pubblico con alcune letture e performance dedicate alle donne sul cammino della libertà e del maestro Massimo Montaldi che proporrà alcuni intermezzi musicali su tematiche femminili. L’ingresso è libero per entrambi gli eventi promossi dall’associazione Artemisia, con il patrocinio di Con-Vivere, Comune di Carrara, Museo Ugo Guidi, Athena, Miscellanea, Sonoria, Sofymusic con il supporto mediatico di Inside The Staircase.