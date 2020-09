Viabilità: modifiche alla circolazione sulla Sr 445 della Garfagnana a Casola

Altre notizie brevi

venerdì, 18 settembre 2020, 18:41

La chiusura della discarica Ex Cava Fornace è da sempre una delle richieste dell'associazione ambientalista "Il Buglio", che da oltre 10 anni lotta per la chiusura della discarica posta nel cuore della Versilia nei comuni di Montignoso e Pietrasanta.

venerdì, 18 settembre 2020, 17:49

Nuove opportunità di autonomia per le persone con disabilità. Entro il 14 ottobre è possibile fare domanda, alla Società della salute della Lunigiana, per richiedere un contributo al proprio progetto di vita indipendente.

venerdì, 18 settembre 2020, 15:53

Nuove opportunità di autonomia per le persone con disabilità. Entro il 15 ottobre è possibile fare domanda, alla Zona Distretto Apuane, per richiedere un contributo al proprio progetto di vita indipendente, così come prevede l’avviso pubblico “Indipendenza ed autonomia - InAut”.

venerdì, 18 settembre 2020, 15:06

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 settembre, sono 32, a cui si aggiungono 2 casi positivi di cittadini residenti in altre regioni italiane individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni (nello specifico entrambi al porto di Livorno) con l’ordinanza numero 80 della Regione Toscana.

venerdì, 18 settembre 2020, 12:21

E' nato a Ferrara a inizio mese di settembre un progetto legato alla promozione di storia, cultura e tradizioni dell'antico Ducato Estense che ha visto il suo fiorire a Ferrara e successivamente a Modena, Reggio Emilia, Massa-Carrara e nella Garfagnana.

venerdì, 18 settembre 2020, 09:14

Da lunedì 21 settembre la Passeggiata della salute ritorna al Parco lungo Frigido con ritrovo presso il parcheggio lato Viareggio con orario estivo quindi alle ore 18. La passeggiata si realizza con la partecipazione della sezione di Massa dei veterani dello sport. Partecipate tutti, approfittate dell'organizzazione pro loco per passare un'ora salutare in piacevole compagnia.

giovedì, 17 settembre 2020, 17:35

Tutti in piazza. Domani sera alle ore 21.00 in piazza Garibaldi a Massa le forze politiche, i candidati e il popolo del centrosinistra, a sostegno di Eugenio Giani si ritroveranno per la chiusura della campagna elettorale. "Avremo il piacere di ospitare il capogruppo alla Camera del Partito Democratico, on.

giovedì, 17 settembre 2020, 15:55

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 16 settembre, sono 70. Nella sola provincia di Massa-Carrara sono 14 tra Apuane e Lunigiana.

giovedì, 17 settembre 2020, 15:53

Prosegue il percorso di ascolto e di partecipazione del nuovo Piano Operativo. Venerdi pomeriggio alle ore 17 presso la Sala Consiliare, l’Amministrazione Comunale, l’Ufficio Urbanistica e i progettisti del Piano Operativo, incontrano i rappresentanti degli ordini professionali di architetti, ingegneri e geometri.

giovedì, 17 settembre 2020, 14:25

In vista del referendum costituzionale e delle elezioni regionali di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 gli elettori fisicamente impediti per ottenere le necessarie certificazioni potranno rivolgersi: